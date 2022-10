Catania, muore Salvo Gigliuto: Bianco, “Grande professionista”

Il messaggio dell'ex sindaco su Facebook: "Un amico vero, siamo stati fondatori dei Democratici e della Margherita"

CATANIA – La vita politica in comune, dai primi passi nel Partito Repubblicano alla fondazione dei Democratici e della Margherita: è il ricordo che l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco dedica a Salvo Gigliuto, commercialista e politico catanese, scomparso ieri.

Il post di Bianco

Bianco comunica il proprio lutto in un post su Facebook: “Sono a Bruxelles per una importante riunione – scrive – Mi è arrivata poche ore fa una notizia tristissima. Salvo Gigliuto, uno dei miei amici più cari, se n’è andato. Ci siamo conosciuti 50 anni fa, mentre studiavo Giurisprudenza. Abbiamo preparato qualche esame insieme. Abbiamo iniziato il nostro percorso politico nel PRI. Siamo stati tra i fondatori dei Democratici e della Margherita. Abbiamo condiviso sogni, speranze, delusioni, impegno, successi. Un rapporto vero, profondo, intenso. Ricordo un grande professionista. Un esperto di finanze e di gestione economica di assoluto livello. Ma, soprattutto, ricordo uno dei miei amici veri. Con affetto, dolcezza, tenerezza. Grazie Salvo, per aver condiviso un lungo periodo della vita”.