 Catania, muore dopo lo schianto sulla Circonvallazione
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Catania, muore dopo lo schianto sulla Circonvallazione

La donna avrebbe accusato un malore alla guida
L'INCIDENTE
di
1 min di lettura

CATANIA – Il tentativo dei medici è stato, purtroppo, vano. È morta la donna che martedì scorso era rimasta vittima di un incidente autonomo (provocato, a quanto pare, da un malore accusato alla guida) lungo la Circonvallazione di Catania. Erano stati alcuni automobilisti a segnalare l’accaduto e ad allertare i soccorritori del 118.

Trasportata in codice rosso al pronto soccorso del vicino Policlinico è rimasta aggrappata alla speranza dei macchinari. Ma le sue condizioni erano già gravissime. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI