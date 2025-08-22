Catania, muore dopo lo schianto sulla Circonvallazione

La donna avrebbe accusato un malore alla guida

CATANIA – Il tentativo dei medici è stato, purtroppo, vano. È morta la donna che martedì scorso era rimasta vittima di un incidente autonomo (provocato, a quanto pare, da un malore accusato alla guida) lungo la Circonvallazione di Catania. Erano stati alcuni automobilisti a segnalare l’accaduto e ad allertare i soccorritori del 118.

Trasportata in codice rosso al pronto soccorso del vicino Policlinico è rimasta aggrappata alla speranza dei macchinari. Ma le sue condizioni erano già gravissime. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.