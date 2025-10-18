Il ministro è intervenuto all'evento di Fratelli d'Italia "Patrioti in comune"

CATANIA – “Credo di poter dire che il peggio e’ ormai alle nostre spalle in termini di politica finanziaria. Si è sofferto in questi anni, abbiamo dovuto risparmiare su molti fronti, adesso guardiamo al futuro con ottimismo”. Lo ha detto a Catania il ministro per la Protezione civile e politiche del Mare, Nello Musumeci, a margine della seconda giornata della manifestazione di FdI, ‘Patrioti in Comune’.

“Questa manovra – ha aggiunto – risponde alle esigenze prioritarie del Paese, sostegno alle imprese, attenzione alle famiglie con basso reddito, molto si è dedicato alla politica sociale”.

“Lasciatemi dire – ha sottolineato – che se guardiamo attorno a noi, in Europa, non credo che gli altri stiano brillando in mezzo all’oro. Adesso pensiamo ancora di più agli investimenti e soprattutto speriamo che i fondi del Pnrr, alla scadenza del prossimo anno, possano far trovare i soggetti attuatori già pronti a chiudere in positivo avendo speso fino all’ultimo centesimo”.

Su Gaza: “Una ricostruzione razionale e responsabile”

“Abbiamo già tenuto come è noto un incontro a Palazzo Chigi – afferma Musumeci, parlando di Gaza – ho dato ampia disponibilità, assieme al Capo dipartimento. Non soltanto per allestire le costruzioni prefabbricate per consentire a chi è rimasto senza casa di trovare un razionale e confortevole alloggio anche a breve termine”.

“Ma abbiamo dato disponibilità anche per allestire un ospedale da campo per poter inviare un team di tecnici e di ingegneri da affiancare alle autorità e alle strutture tecniche locali per la ricostruzione razionale e responsabile della città distrutta. Bisogna lavorare – ha concluso – con una pianificazione razionale e in questo senso l’Italia ha dato ampia disponibilità”.