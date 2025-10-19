Musumeci: “Il Sud è prioritario nella manovra del governo”

Le parole del ministro intervenuto a margine di "Patrioti in Comune"

CATANIA – “Il Sud, all’interno della manovra, continua a essere prioritario nel programma di governo. Penso che in questo momento per la Sicilia, per il Mezzogiorno, non ci sia un problema di risorse finanziarie: da un lato il Pnrr, dall’altro la Zes Unica e l’Fsc, i fondi per la coesione. Mai la Regione siciliana ha avuto dal governo centrale tante risorse, tanti miliardi”.

L’ha detto a Catania il ministro per la Protezione civile e politiche del Mare, Nello Musumeci, nella giornata conclusiva della manifestazione di FdI, ‘Patrioti in Comune’. “Il problema è la capacità di progettare e di mettere a profitto le risorse. Quindi – ha aggiunto – dipende dai soggetti attuatori, dal programma, dagli obiettivi che si vogliono fissare”. “Un po’ per interesse di delega, essendo ministro per la Protezione civile – ha concluso Musumeci – io credo che una priorità debba essere rappresentata dalla messa in sicurezza del nostro territorio e delle strutture pubbliche. Siamo un’isola ad alto rischio sismico e ad alto rischio alluvioni”.

Ed ancora: “Non dobbiamo soltanto limitarci a piangere sul latte versato, dobbiamo lavorare per la prevenzione. La verità è che noi siciliani abbiamo una sorta di tara culturale: ci commuoviamo dopo ogni tragedia; ma dopo due o tre giorni dimentichiamo. Invece bisogna ricorrere ai rimedi, assieme a tutte le altre opportunità che i fondi pubblici nazionali ed europei mettono a disposizione della comunità siciliana”.

“Insomma – ha aggiunto – guardiamo avanti con fiducia. Le scadenze, alcune sono inesorabili, bisogna rispettarle. Penso a quelle del Pnrr. “Questo è un problema che riguarda tutte le amministrazioni, non solo quelle periferiche, ma anche quella statale, quella centrale, a cominciare dalla mia”.