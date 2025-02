Arresti domiciliari per un 57enne di Palagonia: il blitz alle 7

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato un uomo di 57 anni che nascondeva oltre un chilo di cocaina suddivisa in due panetti posti in alcuni contenitori di plastica che erano dentro una cassetta per la raccolta di prodotti agricoli.

I militari dell’Arma hanno anche sequestrato una bilancia elettronica di precisione, una macchina per il sottovuoto e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita al dettaglio. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei confronti del 57enne i domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il servizio degli investigatori

Gli investigatori sono giunti a lui dopo un servizio di osservazione e dopo un’attività di raccolta di informazioni. Quando è scattato il blitz, alle 7 del mattino, il 57enne ha cercato di negare tutto, ma si è accorto di esser stato colto con le mani nel sacco quando i carabinieri si sono diretti verso il nascondiglio della droga.

Secondo gli inquirenti, avrebbe anche precedenti specifici. La droga avrebbe potuto fruttare un capitale tra 100 mila e 200 mila euro. Denaro che, fanno notare gli inquirenti, viene sottratto dalle casse della criminalità.