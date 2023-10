Catania, Natale senza albero: “Autotassiamoci”

La proposta del vicepresidente del consiglio comunale

1' DI LETTURA

CATANIA – Il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale di Catania Riccardo Pellegrino interviene sulla notizia della gara per la sponsorizzazione dell’albero di Natale di Piazza Università andata deserta. “Il mio invito – dichiara Pellegrino – è ai colleghi consiglieri, ai signori assessori e al sindaco: auto tassiamoci, rinunciamo a parte dei nostri emolumenti e ‘sponsorizziamo’ noi l’albero di Natale di Piazza Università quest’anno”.

“Non possiamo lasciare – ha spiegato – il centro cittadino senza le storiche luminarie di piazza Università, ma sappiamo bene che le casse del Comune non versano in condizioni ottimali: dimostriamo ai catanesi che abbiamo a cuore la nostra città. Per consiglieri, assessori e sindaco significherà rinunciare a parte dei gettoni di presenza, ma avremo reso un servizio alla nostra Catania: illumineremo la città nel periodo natalizio senza gravare sulle già disastrate casse comunali. Lo merita Catania e lo meritano i catanesi”.