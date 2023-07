Catania, emergenza caldo: aperti i tornelli della Metropolitana

"Necessario alleggerire il traffico veicolare", fa sapere il sindaco Enrico Trantino.

CATANIA – Catania nella morsa del caldo: si pensa alle contromosse. Ecco perché da domani a domenica 30 luglio i tornelli della Metropolitana rimarranno aperti e si potrà viaggiare gratis.

Lo ha stabilito la direzione generale della Fce raccogliendo una specifica richiesta del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore alla mobilità e vicesindaco Paolo La Greca, considerata la “persistenza di alte temperature e la necessità di invocare l’utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamenti, al fine di alleggerire il traffico veicolare e dare la possibilità ai cittadini di usufruire liberamente degli ampi spazi sotterranei”.

Emergenza caldo

Una misurata pensata per alleggerire una situazione che sta mettendo in allarme gli enti della città. Sono infatti centinaia le chiamate giunte al numero di emergenza 095484000 in funzione h24 nel Centro operativo comunale di Catania da parte di cittadini che chiedono assistenza e informazioni di vario tipo, soprattutto connesse alla mancanza di energia elettrica e di acqua, ma anche per essere messi in contatto coi vari servizi assistenziali e ospedalieri.

Allo stesso numero si può chiamare per segnalare casi di particolare necessità come quella di persone che necessitano di essere ospitate dalle 9 alle 21 nei locali climatizzati approntati dal Comune nel complesso fieristico Le Ciminiere per rifocillare, anche con cibo e bevande, persone in stato di bisogno.

Gli operatori e i volontari convenzionati con i servizi sociali del Comune, infatti, sono pronti a intervenire per supportare queste persone e se necessario accompagnarle nel luogo protetto, dove a rotazione un numero di cittadini, alcuni dei quali senza fissa dimora, si sono messe al riparo dall’ondata di calore.