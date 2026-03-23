Catania, non accetta la fine della storia e accoltella l’ex ed il nuovo fidanzato

In manette un 39enne. Il ferito è stato operato d'urgenza

ACIREALE (CATANIA) – Non ha accettato la separazione dalla sua ex e, in strada, ad Acireale, ha aggredito la donna e il suo nuovo compagno, accoltellandolo.

L’autore della violenta aggressione avvenuta ieri sera, domenica 22 marzo, un 39enne originario di Aci Sant’Antonio, è stato identificato e arrestato da carabinieri della compagnia di Acireale per tentato omicidio.

La vittima, soccorsa e trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania, è stata sottoposta a intervento chirurgico d’urgenza per le gravi lesioni riportate che hanno interessato anche organi vitali.

Il racconto della donna

A ricostruire cosa è accaduto è stata la donna che ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita dall’ex che non avrebbe accettato la sua nuova relazione e, al culmine di un confronto in strada, ha accoltellato l’uomo, colpendolo con cinque fendenti.

I carabinieri della compagnia di Acireale nel giro di mezz’ora hanno trovato e arrestato il 39enne che ha avuto bisogno dell’intervento del personale sanitario perché aveva una ferita a un dito della mano, verosimilmente riportata durante l’aggressione.