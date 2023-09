Catania, non meritavi la sconfitta: questa Serie C sarà piena di insidie

Contro il Crotone è arrivata una sconfitta. Di cui far tesoro

CATANIA – Le forche caudine della Serie C, Catania le conosce bene. Una categoria rognosa dove il blasone diventa un fardello ingombrante e con la quale l’ambiente rossoazzurro si è trovato a fare i conti negli anni più recenti.

Nonostante ieri sera ci fosse tutto ciò che bastava per realizzare la serata perfetta, il dio del pallone in C sa essere cinico quanto basta. E’ mancata la vittoria, chiaro. Al cospetto di un pubblico straordinario (18.800 sono stati gli spettatori) che dalle vie della città sino ad arrivare allo stadio Massimino non si è risparmiato in alcun modo nel corso di tutta la giornata. La partita è stata solo la parentesi finale. L’epilogo dovuto.

Delusione per una festa mancata ma consapevolezza di un ritorno tra i professionisti che non conosce scorciatoie. Sarà sempre così: al minimo errore, la paghi. Anche quando colpisci tre legni. Anche quando sembra di avere in mano il pallino della partita. Anche quando

Il campo ha raccontato la solidità di un centrocampo che ha saputo imporre trame e dettare tempi. Di un reparto difensivo mai messo davvero sotto e che ha finito col pagare l’unica sbavatura di tutti e 95 i minuti di gara. Un settore offensivo che, per contro, ha finito con l’allungarsi non riuscendo a mordere quando l’avversario era lì per capitolare.

L’uscita dal Massimino è mesta. Ma un Catania come quello visto ieri sera, propositivo e dinamico, avrà molto da dire nel corso di questa stagione.

Silvestri a titolo definitivo, ceduto Giovinco

Intanto, proprio si disputava il match contro il Crotone, la società etnea ha annunciato un ritorno: l’acquisto a titolo definitivo dal Modena FC di Tommaso Silvestri.

“In gialloblù, nelle ultime stagioni – recita il comunicato rilanciato dall’ufficio stampa rossoazzurro -, l’esperto difensore centrale ha conquistato dapprima la promozione in B e sommato successivamente 30 presenze nella serie cadetta. Dal 2018 al 2021, con il Calcio Catania, Silvestri ha collezionato 105 presenze realizzando 5 reti. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha indossato in avvio di carriera le maglie dell’Esperia Viareggio e del Casale, approdando successivamente alla Spal. Con la società ferrarese, dal 2013 al 2017, ha guadagnato dapprima l’accesso alla Lega Pro Unica, quindi la promozione in B nel 2016 ed infine ha contribuito allo storico ritorno dei biancazzurri in Serie A. Al suo attivo anche un’esperienza con il Trapani”.

Ma poche ore fa è arrivata anche l’ufficializzazione della rescissione contrattuale con Michele Somma e la cessione di Giuseppe Giovinco alla Virtus Francavilla.

[Credits foto: Catania Fc]