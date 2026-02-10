Il Catania non sfonda, l’Audace Cerignola porta a casa lo 0-0

Passo falso casalingo degli etnei

CATANIA – Sogni di gloria nel cassetto! Il Catania stecca anche al “Massimino” al termine di una brutta gara contro l’Audace Cerignola per porta via un punto senza strafare. Addirittura sono stati gli ospiti ad avere l’occasione da gol più nitida con D’Orazio che a metà ripresa ha costretto Dini ad una respinta prodigiosa.

I rossazzurri, invece, non hanno mai impensierito concretamente Iliev, recriminando tuttavia per un gol annullato nel primo tempo a Quaini e per un rigore non concesso per presunto fallo su Pieraccini nella ripresa. Stavolta neanche i “cambi” operati da Toscano hanno prodotto gli effetti sperati nel contesto di una prestazione insufficiente tradottasi nel risultato ad occhiali che suona come una sentenza nella volata per la promozione diretta.

Pronti, via

Primo tempo scarso di emozioni che si chiude inevitabilmente senza reti. Il Catania manovra tanto in orizzontale ma conclude poco contro un Audace Cerignola ben coperto nelle retrovie che solo a sprazzi si affaccia nella metà campo avversaria. Forte spreca subito mandando il pallone sul fondo mentre a Quaini viene annullato un gol per una precedente spinta su un avversario. Il direttore di gara conferma la sua decisione anche dopo la revisione video.

Gli ospiti si rendono pericolosi con Parlato che spedisce il pallone fuori di poco mentre D’Ausilio spreca la più nitida occasione del primo tempo calciando alto da posizione favorevole sull’assist di Corbari.

La ripresa

Nella ripresa, Toscano inserisce subito Lunetta e Di Noia (poi anche Caturarano, Bruzzaniti e Rolfini) nel tentativo di risvegliare i suoi da un preoccupante torpore… anche perché, nel frattempo, il Benevento largamente vittorioso a Trapani… è scappato via in classifica.

Due sostanzialmente le occasioni non sfruttate dalle due squadre: quella già citata di D’Orazio ed una conclusione a botta sicura di Lunetta, ben servito in verticale da Caturano, smorzata in angolo da un difensore. Adesso la strada si fa ardua anche perché la capolista sannita non molla di un centimetro. La formazione allenata da Floro Flores sbanca Trapani e vanta adesso 8 punti in più in classifica rispetto agli etnei che dovranno recuperare il match col Trapani con la possibilità, quindi, di ridurre il gap a 5 lunghezze.

Ma a preoccupare i tifosi del Catania è soprattutto l’involuzione in negativo di una squadra che sembra aver smarrito la bussola nel momento topico della stagione.

Tabellino

CATANIA – A. CERIGNOLA 0-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Pieraccini, Allegretto, Celli, Casasola, Corbari (dal 1°s.t. Di Noia), Quaini (k), Donnarumma (dal 37°s.t. Rolfini), Jimenez (dall’11°s.t. Bruzzaniti), D’Ausilio (dal 1°s.t. Lunetta), Forte (dall’11°s.t. Caturano).

A disposizione: Bethers, Coco, Ierardi, Doni, Cargnelutti, Raimo, Ponsi.

Allenatore: Mimmo Toscano.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) – Iliev, Todisco, Gasbarro, Ligi (k), Parlato (dal 33°s.t. Spaltro), Vitale, Cretella (dal 33°s.t. Ruggiero), Paolucci (dal 25°s.t. Moreso), Russo (dal 42°s.t. Cocorocchio), D’Orazio (dal 33°s.t. Di Tommaso), Gambale.

A disposizione: Russo, Fares, Martinelli, Bassino, Labranca, Iervolino, Ballabile, Nanula, Tarantino.

Allenatore: Felice Scotto.

Arbitro: Marco Di Loreto di Terni.

Assistenti: Elia Tini Brunozzi (Foligno) ed Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia).

Quarto ufficiale: Alfredo Iannello (Messina).

Operatore FVS: Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto).

Note: serata fredda al “Massimino” e terreno in buone condizioni.

Indisponibili:Aloi, Cicerelli, Di Gennaro, Di Tacchio (CT).

Squalificati: Miceli (CT); Maiuri (allen. A. Cerignola).

Diffidati: Corbari, Toscano (CT); Gambale (AC).

Ammoniti: Ligi (AC); Corbari (CT); Iliev (AC); Casasola (CT).

Spettatori: 16.335

Cronaca

Primo tempo

4° sul cross di Celli… colpo di testa di Forte col pallone che esce di poco;

14° Jimenez anticipato in corner da un avversario;

19° gol annullato al Catania: Quaini spedisce il pallone in rete da due passi dopo un’azione confusa in area in cui ha forse spinto un avversario. L’arbitro conferma la sua decisione dopo la revisione video;

26° Jimenez ci prova, a giro, dalla distanza: fuori;

28° brivido per Dini che vede la conclusione di Parlato uscire di pochissimo;

29° D’Ausilio non riesce a deviare il filtrante di Casasola;

36° D’Ausilio… servito benissimo da Corbari… manca la porta da posizione centrale!

38° punizione… alle stelle di Cretella;

45° concesso 1 minuto di recupero

Secondo tempo

1° nel Catania, Lunetta e Di Noia subentrano a D’Ausilio e Corbari;

2° conclusione di Casasola deviata in angolo;

3° batti e ribatti in area ospite… con Casasola che spedisce alto; 11° nel Catania, Caturano e Bruzzaniti sostituiscono Forte e Jimenez;

19° Lunetta recupera palla, il pallone carambola a centro area dove Casasola scaglia il pallone fuori anche stavolta;

22° respinta strepitosa di Dini che si oppone d’istinto alla botta ravvicinata di D’Orazio sul cross di Russo!

25° nel Cerignola, Paolucci lascia il posto a Moreso;

28° la panchina del Catania chiede la revisione video per un presunto fallo in area su Pieraccini: l’arbitro Di Loreto lascia proseguire senza concedere il penalty;

33° nel Cerignola, Ruggiero, Di Tommaso e Spaltro sostituiscono Cretella e D’Orazio e Parlato;

37° nel Catania, Rolfini subentra a Donnarumma;

40° occasionissima per il Catania: Caturano lancia in verticale Lunetta che tira a botta sicura trovando la deviazione di un difensore avversario: angolo;

42° nel Cerignola, Russo lascia il posto a Cocorocchio;

45° concessi 7 minuti di recupero;

50° colpo din testa di Caturano: centrale;

52° la panchina del Catania chiede la revisione video per una trattenuta su Rolfini al limite dell’area: l’arbitro sorvola e… finisce 0-0!