Catania, è notte fonda: al Massimino passa 1-2 la Juve U23

I rossoazzurri chiudono tra i fischi

CATANIA – È notte fonda per il Catania, sconfitto 1-2 anche dai giovanotti della Juventus Next Gen al termine di una partita insufficiente disputata dai rossazzurri dai quali era lecito aspettarsi un pronto riscatto dopo la debacle di Benevento.

Invece la squadra allenata da Mimmo Toscano è andata incontro alla terza sconfitta casalinga della stagione… mortificando una volta di più la passione dei suoi tifosi. Adesso è crisi in piena regola per una formazione incapace di dare continuità, nei singoli e nel collettivo.

Nel primo tempo il Catania prova a mettere in difficoltà un avversario che si mostra, comunque, ordinato e pronto a ripartire in contropiede. Poche, però, le occasioni pericolose se si eccettua una conclusione dalla distanza di Raimo (di poco a lato) e una girata di Inglese arginata in angolo dal portiere ospite, Daffara.

Jimenez predica nel deserto e la Juventus NG potrebbe sbloccare il risultato già alla mezzora quando Farroni si oppone ai tentativi consecutivi di Afena Gyan e successivo tapin di Owusu! Poi il modesto direttore di gara, Drigo, grazia il già ammonito Gil Puche per una vistosa trattenuta su Carpani e gli ospiti sbloccano il risultato al 41° quando Gega non è perfetto nel disimpegno consentendo a Guerra di lanciare nello spazio Afena Gyan che, tenuto millimetricamente in gioco da Castellini, trafigge Farroni in uscita. Bordate di fischi piovono sui rossazzurri al rientro negli spogliatoi.

Nella ripresa, dopo la solita girandola di sostituzioni, il Catania non è neanche fortunato perché la deviazione di Turco manda il pallone contro il palo della porta ospite e poi la traversa respinge la bordata di Inglese. Poi D’Andrea manca la deviazione vincente da distanza ravvicinata e nel finale gli ospiti, in contropiede, raddoppiano con Silva Semedo che, da centro area, frantuma ogni velleità di rimonta.

Inutile, sulla sirena finale, la rete di Lunetta che non attenua l’amarezza e l’incredulità rossazzurra per il rendimento di una squadra con troppi punti interrogativi per sperare di invertire la rotta in questa stagione!

Tabellino

CATANIA – JUVENTUS NG 1-2

CATANIA F.C. – (3–4-1-2) – Farroni, Castellini (dal 25°s.t. Ierardi), Quaini, Gega (dal 30°s.t. Verna), Raimo (dal 13°s.t. Guglielmotti), De Rosa (k), Carpani (dal 1°s.t. D’Andrea), Anastasio (dal 1°s.t. Lunetta), Jimenez, Stoppa, Inglese.

A disposizione: Butano, Allegra, Celli, Di Tacchio, Forti, Privitera.

Allenatore: Mimmo Toscano.

JUVENTUS NG– (3-5-2) – Daffara, Mulazzi, Scaglia, Gil Puche (dal 1°s.t. Cudrig), Comenencia, Palumbo, Faticanti, Owusu (dal 1°s.t. Turco), Puczka (dal 27°s.t. Poli), Afena Gyan (dal 27°s.t. Silva), Guerra (k).

A disposizione: Radu, Cat, Citi, Peeters, Amaradio, Ledonne, Papadopoulos, Da Graca.

Allenatore: Massimo Brambilla.

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro.

Assistenti: Cristiano Pelosi (Ercolano) e Daniele Sbardella (Belluno).

Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera (Palermo).

Reti: 41°s.t. Afena Gyan (JNG); 41°s.t. Silva Semedo (JNG); 49°s.t. Lunetta (CT).

Note:Pallido sole ad inizio partita… in una giornata contraddistinta da nuvolosità sparsa. Terreno in buone condizioni. Meno pubblico del solito sugli spalti. Prima dell’inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Fabio Cudicini.

Squalificati: Macca (JNG).

Diffidati:Ierardi (CT); Afena, Silva (JNG).

Indisponibili: Bethers, Luperini, Sturaro, Montalto, Di Gennaro (CT).

Ammoniti: Anastasio (CT); Gil Puche (JNG); Quaini (CT).

Spettatori: 14.930

Cronaca

Primo tempo (0-1)

2° Guerra chiuso in angolo da Castellini al momento del tiro;

4° conclusione di Anastasio ribattuta appena dentro l’area ospite;

23° Raimo ci prova dalla distanza: fuori di poco;

28° sull’incursione di Stoppa… Castellini calcia fuori da ottima posizione!

30° Farroni salva due volte la sua porta… prima respingendo la deviazione volante di Afena Gyan e poi esaltandosi sul tapin di Owusu!

32° Jimenez perde palla a centrocampo… consentendo ad Afena Gyan di involarsi ma Quaini è bravo a chiudere… agevolando l’uscita di Farroni;

35° Raimo mette in mezzo un cross radente che nessuno raccoglie;

37° Gil Puche trattiene Carpani ma l’arbitro non lo ammonisce la seconda volta;

38° girata di Inglese che Daffara devia in corner;

41° Juventus NG in vantaggio: Guerra lancia nello spazio Afena Gyan (tenuto in gioco da Castellini) e l’attaccante bianconero batte Farroni in uscita: 0-1 !

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° squadre negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio.

Secondo tempo (1-2)

1° nella Juventus NG, Turco e Cudrig subentrano a Owuso e Gil Puche

1° nel Catania, Lunetta e D’Andrea prendono il posto di Anastasio e Carpani;

13° nel Catania, Guglielmotti rileva Raimo;

17° occasione per il Catania: sul cross radente di Guglielmotti… Turco devia il pallone sul palo della propria porta!

19° sull’imbeccata di D’Andrea… Inglese scaglia il pallone contro la traversa! Lunetta manda alto il tapin da centro area;

25° nel Catania, Ierardi prende il posto dell’acciaccato Castellini;

27° nella Juventus NG, Poli e Silva Semedo sostituiscono Puczka e Afena Gyan;

30° nel Catania, Gega lascia il posto a Verna;

33° sullo spiovente dalla bandierina… D’Andrea manda incredibilmente alto un pallone vagante davanti alla porta juventina;

41° raddoppio della Juventus NG: D’Andrea perde palla a centrocampo e, sulla ripartenza… Guerra serve Silva Semedo pronto ad indirizzare il pallone all’angolino: 0-2 !

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° sul cross di Stoppa…Lunetta devia di testa in rete il pallone dell’inutile 1-2 !

49° Il Catania sprofonda!

[Foto Catania Fc]