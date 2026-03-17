La nascita è stata annunciata qualche giorno fa dal deputato catanese Manlio Messina

CATANIA – “Noi stiamo per decollare e voi preparatevi ad allacciare la cintura”. Era la frase ad affetto scelta dal parlamentare nazionale Manlio Messina, deputato catanese eletto con ex Fratelli d’Italia e poi passato al gruppo misto per annunciare, i primi giorni dello scorsi dicembre sui propri profili social, la nascita di una nuova compagnia aerea siciliana. Aveva anche anticipato la denominazione, Etna Sky, postando una foto di un aereo con quella che dovrebbe essere la livrea della società.

E adesso la compagnia aerea ha anche un proprio sito, etnasky.com. E ha lanciato una selezione per personale, affermando di essere “alla ricerca di persone motivate, professionali e appassionate di aviazione”. Possono presentare il curriculum online.

Una compagnia “fieramente siciliana”

Nel sito si sottolinea che “Etna Sky nasce per colmare una lacuna nel panorama del trasporto aereo siciliano. L’assenza di un vettore profondamente radicato nel territorio, capace di coniugare prezzi equilibrati, servizi inclusi e una visione di lungo periodo”.

“Siamo una compagnia fieramente siciliana e orgogliosamente italiana – è detto ancora – costruita per collegare la Sicilia al resto d’Italia e del mondo, partendo dai reali bisogni di chi vola: residenti, studenti, lavoratori, famiglie e turisti”.

La prima fase operativa, è spiegato senza fornire una tempistica, vedrà Etna Sky “concentrata sui principali collegamenti nazionali verso il Nord e il Centro Italia”. In una fase successiva, annuncia la compagnia, “il network sarà progressivamente esteso a rotte europee e intercontinentali di interesse strategico e turistico, con l’obiettivo di garantire alla Sicilia una mobilità aerea sempre più ampia, accessibile e competitiva”.