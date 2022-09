Carabinieri, nuovi comandanti per due Compagnie

Avvicendamenti a Randazzo e a Catania, in piazza Dante: i nuovi capitani sono Luca D'Ambrosio (a sinistra nella foto) e Angelo Pio Mitrione

CATANIA – Doppio cambio al comando di due Compagnie dei Carabinieri nella provincia di Catania, questa settimana. Il nuovo comandante a Randazzo sarà il Capitano Luca D’Ambrosio, mentre la Compagnia di piazza Dante sarà diretta dal Capitano Angelo Pio Mitrione.

Randazzo

Il Capitano Luca D’Ambrosio, 31 anni, è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Randazzo. Subentra al Capitano Nicolò Morandi, chiamato a Comandare la Compagnia Carabinieri di Giulianova (TE).

Il Capitano D’Ambrosio, di origini romane, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Arriva da Gioia Tauro dove ha ricoperto l’incarico di Comandante di Sezione di Nucleo Investigativo, conducendo indagini di contrasto alla criminalità organizzata.

Prima ancora, l’ufficiale è stato Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto, in Abruzzo, e Comandante di Plotone presso il 10° Reggimento Carabinieri “Campania” con compiti di ordine pubblico, operando sia nel capoluogo partenopeo che sul territorio nazionale.

In quel periodo ha anche partecipato, in qualità di Comandante di Police Unit, alla missione italiana in Gibuti “MIADIT”, con compiti di addestramento della polizia somala.

Il Capitano, che in questi giorni ha incontrato i sindaci e le altre autorità della propria giurisdizione, si è detto onorato del prestigioso incarico affidatogli, e ha assicurato che fornirà il massimo sforzo per contrastare quei fenomeni delittuosi che più affliggono quest’area della provincia, a sostegno dei cittadini, per consentire loro di vivere in una cornice di sicurezza e legalità.

Piazza Dante

Il Capitano Angelo Pio Mitrione è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante. Ha avvicendato il Capitano Roberto Martina, trasferito al Comando della Compagnia di Roma Centro.

Nato a San Giovanni Rotondo (FG), Mitrione ha frequentato la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia. Dal 2009 al 2014 è stato allievo dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Il primo incarico lo ha assunto a Taormina dal settembre 2014 al marzo 2015 come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Negli anni 2015 e 2016 è stato Comandante del Nucleo Operativo di Roma Trionfale, con competenza su diversi quartieri della Capitale, tra cui lo stadio Olimpico. Dal 2016 al 2018 ha prestato servizio al Nucleo Investigativo di Roma, occupandosi di delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione.

In ultimo, il Capitano Mitrione ha comandato la Compagnia Carabinieri di Ischia dal settembre 2018 al 1 settembre 2022, giorno in cui è giunto a Catania per il nuovo incarico.

“Catania è una città meravigliosa, che allo stesso tempo presenta diverse problematiche – dice Mitrione – Come Comandante dei Carabinieri di Piazza Dante, sotto la guida del Signor Comandante Provinciale e con il supporto dell’eccezionale squadra di colleghi e collaboratori, mi impegnerò attivamente per la tutela dei diritti dei Cittadini”.