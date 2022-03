Catania, attivo nuovo hub vaccinale in via Pasubio

Nel centro sarà somministrato anche il nuovo vaccino Novavax

CATANIA – Aperto da oggi l’hub vaccinale allestito al pianterreno di via Pasubio 19, “quartier generale” dell’emergenza covid di Catania. A un’ora dall’apertura, già dieci le somministrazioni.

L’apertura rientra in un piano di rimodulazione di tutti gli hub della provincia dettato dalle nuove esigenza della campagna vaccinale. Se tra gli adulti siamo al 90 per cento di immunizzati, il target 5-11 anni è ancora lontano da queste percentuali.

“I timori dei genitori e una cattiva comunicazione – dice il commissario straordinario all’emergenza Covid Pino Liberti – rallentano il raggiungimento dell’obiettivo: nella fascia pediatrica siamo intorno al 15 per cento, il che significa che all’appello mancano circa 50.000 bambini”.

Stamattina in via Pasubio, alle ore 10, circa 20 le prenotazioni per il Novavax. Con una fiala si somministrano 10 dosi e va utilizzata in 6 ore, per cui gli utenti interessati vengono contattati e prenotati in modo da non rendere inutilizzabile il contenuto. “Il nuovo vaccino – spiega Liberti – potrebbe convincere molti tra gli indecisi. Non mi stanco – aggiunge il commissario- di appellarmi ai medici di medicina generale e adesso ai pediatri in particolare perché sensibilizzino i propri pazienti e si facciano protagonisti di questa tranche della campagna vaccinale”.

L’hub di via Pasubio rimane aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 18.