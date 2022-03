Catania, Oltre l’obiettivo diventa una mostra fotografica

Catania – Il progetto “Oltre l’obiettivo” dell’associazione ACTO SICILIA diventa una mostra fotografica che verrà inaugurata oggi alle Cucine del Monastero dei Benedettini di San Nicolò La Rena, in piazza Dante a Catania. Gli scatti raccolti nel libro, prima opera della collana “Aspasia Health Humanitas” a cura di Pina Travaglianti, ordinario di Storia del pensiero Economico dell’Università di Catania e di Giusy Scandurra direttore dell’Oncologia medica dell’Ospedale Cannizzaro, presentato lo scorso novembre all’Accademia delle Belle Arti di Catania con la collaborazione della professoressa Lina Scalisi, potranno ora essere visti e “vissuti” nell’allestimento curato dal regista Francesco Sciacca.

Un percorso che coinvolge non solo le pazienti, ma anche i familiari, “Oltre l’obiettivo” è il frutto di un’idea nata quasi per caso a giugno del 2021, quando in piena pandemia, pazienti oncologici, familiari caregiver, personale sanitario sono stati protagonisti di una masterclass di fotografia, coordinata da Francesco Sciacca, con il coinvolgimento di fotografi professionisti come Giovanni Ruggeri, Paolo Sicurella, Giuseppe Costanzo e Giuseppe Boccaccini, che hanno raccolto e catturato “oltre l’obiettivo”, appunto, storie, testimonianze, paure, speranze, attese, preghiere, abbracci mancati, rintracciabili lungo tutto il percorso che caratterizza una malattia come il tumore ovarico, dalla diagnosi alla cura.

Da oggi, per due giorni sarà possibile vedere i 21 scatti fotografici contenuti nel volume, “proseguendo un percorso di conoscenza e divulgazione del cancro ovarico,– anticipa Daniela Spampinato presidente ACTO SICILIA – un modo per parlare di una patologia ancora troppo sconosciuta, su cui molto può fare la prevenzione”. In Sicilia vivono 2.487.053 donne, una popolazione target per la prevenzione dei tumori ginecologici di circa 44,2 per 100.000 abitanti (14, 4 ovaio, 6,9 cervice e 22,8 endometrio). Sono cinque i tumori ginecologici più frequenti e meno conosciuti che occorre prevenire e curare, quello dell’ovaio, dell’endometrio, della cervice, della vulva e della vagina.

ACTO SICILIA, Alleanza Contro il Tumore Ovarico, associazione costituita a gennaio 2021, sotto la guida della presidente Daniela Spampinato e il supporto del Comitato Tecnico Scientifico presieduto dal professore Paolo Scollo, primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Cannizzaro di Catania.