Dopo i Falchi, il nuovo libro di Pino Vono.

CATANIA – Sabato 14 Maggio, alle ore 10,00, presso la sala “C” del centro fieristico “le Ciminiere “ – viale Africa 12 -Catania-, il poliziotto-scrittore Pino Vono, ex componete dei “ Falchi” della Polizia di Stato, che he operarono nel territorio catanese dagli anni 80 in poi, presenta il nuovo libro: Catania “ la Chicago del Sud”; un racconto vissuto dal poliziotto oggi in pensione e dai suoi colleghi che in quegli anni combatterono un battaglia contro le cosche mafiose che pervasero in questa città. Il libro infatti racconta tutti i passaggi e i cenni storici della mafia catanese e dell’ostinato rifiuto da parte di tanti che la mafia a Catania non esisteva.

L’autore, per esperienza diretta e per l’attività di polizia giudiziaria svolta, fa un racconto vero e diretto, con passaggi conosciuti e non conosciuti, di quello che avvenne nel periodo cruciale e che determinò omicidi e delitti in generale ma anche tanti arresti e processi, episodi riconducibili alle cosche catanesi e palermitane. Alla presentazione, con libero ingresso, parteciperanno oltre alla Segreteria SIAP, la dott.ssa Laura Distefano – giornalista LiveSicilia – , il dott. Sebastiano Ardita – ex Procuratore aggiunto del Tribunale di Catania oggi componente del CSM – l’avvocato Giuseppe Lipera, presenta l’evento la dott.ssa Valeria Barbagallo – associazione Vivavoce di Catania-.