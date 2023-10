A Catania l’europeo di arti marziali: in 600 al Palazzetto dello Sport

Due gli appuntamenti internazionali nel fine settimana

1' DI LETTURA

CATANIA – Nella città etnea, dal 13 al 15 ottobre, si svolgerà il campionato europeo di arti marziali presso il PalaCatania di Corso Indipendenza. Saranno circa 600 le presenze attese tra atleti, coach, accompagnatori, responsabili federali, famiglie e sostenitori.

Doppio appuntamento con ben dieci nazioni presenti: Bosnia, Germania, Inghilterra, Italia, Polonia, Romania, Serbia, Scozia, Slovenia, Ucraina. Trentadue, invece, gli atleti della rappresentativa italiana convocati in Nazionale, con nove di questi siciliani.

Il programma

Il programma del doppio appuntamento sportivo, l’European Open Cup 2023 for Children e il XII° Campionato Europeo WKC, si svilupperà nel corso del fine settimana. L’European Open Cup 2023 for Children riservato agli atleti Under 13, con avvio venerdì pomeriggio e conclusione nel primo pomeriggio del sabato 14; quindi il testimone passerà agli atleti delle categorie Cadetti, Junior, Senior e Master over 60 che, dal pomeriggio di sabato 14 ottobre e fino alla domenica 15 ottobre, animeranno il tatami allestito per il XII° Campionato Europeo WKC con le rappresentative delle 10 nazionalità presenti.