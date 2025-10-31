Catania, pari e beffa dagli 11 metri: con la Casertana finisce 2-2

CATANIA – Catania beffato a Caserta al termine di una gara che i campani hanno pareggiato su rigore a tempo abbondantemente scaduto. E con i rossazzurri in inferiorità numerica. Dubbi restano su una direzione arbitrale da rivedere.
Casertana-Catania
Parità già alla fine del primo tempo dopo l’iniziale vantaggio etneo. La formazione di Toscano inizia con grande determinazione e… dopo una prodezza di Dini che sventa l’involontario tentativo di autogol di Pieraccini… è Cicerelli a rendersi pericoloso, prima su punizione e poi con una sventola dal limite: in entrambe le circostanze, però, De Lucia si fa trovare pronto a sventare.
A rompere l’equilibrio ci pensa, poi, capitan Di Tacchio che lascia partire una botta imprendibile da più di una ventina di metri col pallone che s’insacca imparabilmente. La reazione della Casertana è veemente. Prima ai campani viene annullato un gol per fuorigioco ma, successivamente, Dini perde l’imbattibilità sul tocco ravvicinato di Proia che corregge in rete una velenosa traiettoria proveniente dalla bandierina. Prima dell’intervallo… Lunetta calcia alto da posizione decentrata.
Rientro in campo
Nella ripresa, dopo la girandola delle sostituzioni, il Catania si riporta in vantaggio con una prodezza di Donnarumma che, su assist di Caturano, spedisce il pallone all’angolino con una gran conclusione di destro. Poi Rolfini finisce a terra in piena area ma l’arbitro giudica venale la spinta di Kontek. Poi il Catania resta in 10 uomini per un’ingenuità di Ierardi e, nel concitato finale… ben oltre il 90°, la Casertana acciuffa il definitivo pareggio quando l’incerto arbitro Giaquinto giudica falloso un tentativo di rinvio di D’Ausilio che, forse, subisce invece il fallo per primo. Dal dischetto Liotti fissa il punteggio sul definitivo 2-2 con non poche recriminazioni rossazzurre.
Tabellino
CASERTANA – CATANIA 2-2
CASERTANA (3-5-2) – De Lucia, Heinz, Bacchetti (dal 26°s.t. Kontek), Rocchi, Oukhadda, Leone (dal 12°s.t. Pezzella), Toscano (dal 34°s.t. Kallon), Proia (k) (dal 34°s.t. Llano), Liotti, Vano, Bentivegna (dal 15°s.t. Casarotto).
A disposizione: Merolla, Vilardi, Falasca, Giugno, Arzillo, Di Tommaso, Galletta.
Allenatore: Federico Coppitelli.
CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Dini, Pieraccini (dal 26°s.t. Ierardi), Di Gennaro, Celli, Casasola, Quaini (dal 1°s.t. Corbari), Di Tacchio (k), Donnarumma, Lunetta (dal 1°s.t. D’Ausilio), Cicerelli (dal 20°s.t. Rolfini), Forte (dal 18°s.t. Caturano).
A disposizione: Bethers, Coco, Allegretto, Stoppa, Jimenez.
Allenatore: Mimmo Toscano.
Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma.
Assistenti:Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia) e Davide Merciari (Rimini).
Quarto ufficiale: Riccardo Tropiano (Bari).
FVS: Cristian Robilotta (Sala Consilina).
Reti: 27°p.t. Di Tacchio (CT); 34° Proia (CE); 28°s.t. Donnarumma (CT); 52°s.t. Liotti (CE) su rigore.
Note: Trasferta vietata ai tifosi del Catania.
Indisponibili:Aloi,Raimo, Martic (CT).
Ammoniti: Leone (CE); Vano (CE); Quaini (CT); Proia (CE); Cicerelli (CT); Dini (CT); Rocchi (CE).
Espulso: Ierardi (CT).
Primo tempo (1-1)
10° Dini si salva con un gran colpo di reni… smanacciando il pallone toccato all’indietro da Pieraccini!
17° Cicerelli ci prova su punizione dalla distanza: De Lucia respinge in tuffo;
19° gran tiro di Cicerelli dopo uno scambio stretto con Celli: De Lucia devia in angolo con la mano di richiamo!
20° gol annullato a Lunetta per evidente fuorigioco;
24° colpo di testa centrale di Forte;
27° Catania in vantaggio: sull’appoggio di Lunetta… gran botta dalla distanza di capitan Di Tacchio che spedisce il pallone in rete: 0-1 !
30° gol annullato alla Casertana per un precedente fuorigioco di Bacchetti;
33° Di Gennaro manda in corner un cross pericoloso… anticipando anche Dini;
34° pareggio della Casertana: sul cross dalla bandierina… Proia anticipa tutti d’esterno e spedisce alle spalle di Dini: 1-1 !
36° Lunetta fila via ma la sua conclusione sorvola la traversa;
45° concessi 3 minuti di recupero;
48° il primo tempo si chiude in parità.
Secondo tempo (2-2)
1° nel Catania, D’Ausilio e Corbari sostituiscono Lunetta e Quaini;
3° Proia impegna Dini in una deviazione a terra;
5° sul cross dalla bandierina… colpo di testa alto di Pieraccini;
12° nella Casertana, Pezzella prende il posto di Leone;
15° nella Casertana, Casarotto rileva Bentivegna;
18° nel Catania, Caturano sostituisce Forte;
20° nel Catania, Rolfini prende il posto di Cicerelli;
26° nel Catania, l’infortunato Pieraccini lascia il posto a Ierardi;
28° Catania nuovamente in vantaggio: Caturano appoggia per Donnarumma che lascia partire un gran tiro di destro che s’insacca all’angolino: 1-2 !
31° Rolfini spinto leggermente da Kontek in area: l’arbitro lascia proseguire dopo revisione al video;
34° nella Casertana, Proia e Toscano lasciano il posto a Llano e Kallon;
39° espulso Ierardi… direttamente per un fallo che neanche le immagini televisive chiariscono! Catania in 10 uomini!
45° concessi 7 minuti di recupero;
47° gran respinta di Dini sulla sventola di Kallon;
48° Vano anticipato ad un passo dalla porta;
49° rigore per la Casertana: D’Ausilio scalcia un avversario e l’arbitro indica subito il dischetto!
52° dal dischetto… Liotti spiazza Dini: 2-2 !
55° finisce in parità!
[Foto Catania Fc]