Catania, pari e contestazione: col Foggia è solo un inutile 1-1

Al Massimino, Anastasio risponde a Sarr

CATANIA – Solo un altro, deludente pareggio per il Catania che al “Massimino” va addirittura sotto contro un modesto Foggia. Il gol di Sarr, a metà ripresa, aveva addirittura fatto presagire il peggio, prima che Anastasio rimettesse il risultato sui binari della parità finalizzando al massimo un cross di De Rose. Solo col baratro davanti la squadra di Toscano si è svegliata dal consueto torpore, rischiando poi di vincere nel finale.

Poche emozioni

Primo tempo privo di emozioni se si eccettuano alcune conclusioni dalla distanza della formazione ospite che non inquadrano lo specchio della porta. Solo in una circostanza…Dini deve disimpegnarsi per deviare in tuffo il tiro di Gala. Il Catania manovra discretamente sino alla trequarti ma non trova mai lo spunto per impensierire De Lucia. In un’unica, sporadica, occasione…Corallo non inquadra i pali avversari a causa, anche, della deviazione (non vista dall’arbitro) di un avversario.

Botta e risposta

Nella ripresa, il Foggia sembra voler osare di più e dopo una buona opportunità non sfruttata da Tascone è Sarr a deviare il pallone in fondo al sacco anticipando Di Gennaro nell’area piccola. L’allenatore etneo attinge dalla panchina (per quanto possibile, viste le innumerevoli defezioni) e quantomeno arriva il pareggio al culmine di un’azione caparbia di De Rose che dalla destra calibra il cross sul quale irrompe Anastasio per la deviazione vincente.

Poi lo stesso esterno sinistro si vede negare la doppietta da Zunno che stoppa la traiettoria del pallone indirizzata in porta… con l’arbitro che ignora un ipotetico tocco con la mano di richiamo da parte del calciatore rossonero.

Fischi e proteste

Inutili le proteste rossazzurre e le successive imprecazioni dopo la conclusone di Jimenez bloccata in due tempi dal De Lucia. Il triplice fischio dell’insufficiente arbitro Ubaldi sancisce l’ennesima delusione dei tifosi del Catania che accompagnano il rientro delle squadre negli spogliatoi con inevitabili bordate di fischi.

Tabellino

CATANIA – FOGGIA 1 – 1

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Del Fabro, Di Gennaro, Allegretto (dal 38°s.t. Gega), Raimo, De Rose (k), Frisenna (dal 26°s.t. Quaini), Anastasio, Jimenez, Luperini (dal 38°s.t. D’Emilio), Corallo (dal 10°s.t. Lunetta).

A disposizione: Farroni, Butano, Forti, Privitera.

Allenatore: Mimmo Toscano.

FOGGIA (4-3-3) – De Lucia, Silvestro, Salines (k), Dutu, Vezzoni, Tascone, Da Riva (dal 36°s.t. Danzi), Gala (dal 36°s.t. Kiyine), Zunno (dal 46°s.t. Marzupio), Sarr Amadou, Orlando (dal 28°s.t. Touho).

A disposizione: Perina, Pazienza, Santaniello, Brugognone.

Allenatore: Luciano Zauri.

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1.

Assistenti: Alessio Miccoli (Lanciano) e Roberto Meraviglia (Pistoia).

Quarto ufficiale: Lucio Felice Angelillo (Nola).

Reti: 23°s.t. Sarr (FG); 31°s.t. Anastasio (CT).

Squalificati: Ierardi, Stoppa (CT); Emmausso, Felicioli, Parodi (FG).

Diffidati: Guglielmotti, Jimenez, Toscano (CT); Camigliano, Orlando (FG).

Indisponibili: Bethers, Sturaro, Dalmonte, Lunetta, Celli, Guglielmotti, Di T acchio, Inglese, Montalto, De Paoli. (CT);

Ammoniti: De Rose (CT); Lunetta (CT); Dutu (FG); Di Gennaro (CT).

Spettatori: 14.232 (12.894 abbonati; biglietti venduti 1.338).

note: pomeriggio freddo e uggioso al “Massimino”. Terreno di gioco in buone condizioni. Meno spettatori, rispetto al solito, sugli spalti, Divieto di trasferta per i sostenitori ospiti. Fischi delle spettatori delle “Curve” in occasione dell’iniziale lettura della formazione del Catania.

Cronaca

Primo tempo (0-0)

6° Dini si distende in tuffo e devia la pericolosa conclusione dalla distanza di Gala;

9° Del Fabro manca la deviazione di testa da centro area;

13°girata di Sarr Amadou che manda il pallone di poco a lato;

14° diagonale di Orlando che non inquadra lo specchio della porta;

27° Corallo… servito da Jimenez… non trova la porta da posizione invitante. Un difensore devia sul fondo ma l’arbitro non concede il corner;

36° Raimo perde palla sulla trequarti… consentendo a Zunno di involarsi e di concludere pericolosamente: il pallone si perde di poco a lato;

40° sul cross di Anastasio… colpo di testa di Corallo: centrale;

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° finisce a reti inviolate uno scialbo primo tempo.

Secondo tempo (1-1)

1° Foggia pericoloso ma la conclusione da centro area di Tascone viene contrata; poi l’arbitro ferma il gioco per un’azione fallosa dei foggiani;

7° Gala tira dal limite dell’area: pallone deviato in angolo;

10° Orlando supera due, incerti avversari ed impegna Dini nella deviazione in corner;

10° nel Catania, Lunetta subentra a Corallo;

16° Frisenna recupera palla al limite dell’area ma spreca malamente… calciando alto;

23° Foggia in vantaggio: Sarr devia in rete, da distanza ravvicinata sul cross radente di Orlando servito da Tascone: 0-1 !

26° nel Catania, Frisenna lascia il posto a Quaini;

28° nel Foggia, Touho sostituisce Orlando;

31° pareggio del Catania: azione insistita di De Rose sulla destra: sul secondo cross… irrompe Anastasio che spedisce il pallone in rete da due passi: 1-1 !

36° nel Foggia, Danzi e Kiyine prendono il posto di Da Riva e Gava;

38° nel Catania, D’Emilio e Gega sostituiscono Allegretto e Luperini;

44° vibranti proteste del Catania: sul cross di Jimenez… Anastasio tira al volo ma il pallone finisce sulla mano di Zunno: l’arbitro non interviene;

45° concessi 5 minuti di recupero:

46° nel Foggia, Marzupio sostituisce Zunno;

47° De Lucia para in due tempi, con difficoltà, la conclusione di Jimenez; poi l’arbitro fischia un fallo per carica sul portiere ospite;

50° finisce 1-1 !