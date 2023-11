Catania Past & Future, studenti di Librino e Teatro internazionale

Domani la prima pièce "Cecco del Caravaggio"

CATANIA – All’Istituto comprensivo “Angelo Musco” in viale Nitta a Catania, quartiere Librino, domani (giovedì 16 novembre) andrà in scena la pièce Cecco del Caravaggio. Con Emanuele Carlino e la regia di Matteo Bertolotti e Francesco Di Mauro.

Lo spettacolo fa parte di Catania Past & Future, progetto teatrale che coinvolge giovani artisti catanesi e studenti delle scuole medie superiori, realizzato con fondi della direzione generale del Ministero della Cultura e col contributo del Comune di Catania.

“Cecco del Caravaggio è un ibrido tra teatro di drammaturgia, cinema, teatro-documento e participatory museum, con suggestive immagini prodotte dal regista catanese Francesco Di Mauro e una performance di Emanuele Carlino”, spiega il direttore artistico della rassegna Gian Maria Cervo, drammaturgo italiano acclamato anche a livello internazionale. “Lo spettacolo è informato da avanzate strategie polivocali che, basandosi sul clash di diverse prospettive sociali e culturali, permettono la fusione di diverse tecniche e stili e la realizzazione di prodotti artistici largamente inclusivi”, aggiunge Cervo.

“Catania Past & Future, realizzata in collaborazione con prestigiose realtà internazionali, è stata ideata pensando ad un riequilibrio dell’offerta culturale sul territorio cittadino, con particolare attenzione a Librino, alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Città e del territorio di quel quartiere”, aggiunge il direttore artistico. “Abbiamo coinvolto artisti di fama internazionale come il vincitore della Palma d’Oro al Festival del Cinema di Cannes Apichatpong Weerasethakul, Nicola Bremer regista svizzero tedesco indicato nel 2018 dalla prestigiosa rivista Theater Heute come miglior regista emergente tedesco dell’anno, la compositrice e performer svedese Saga Björklund Jönsson e ospiteremo la seconda tappa di un progetto a cui ha collaborato La Fundacion Epica della Fura dels Baus” conclude Cervo”.

L’ingresso agli spettacoli e gratuito. Per prenotazioni chiamare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 3478874694 o scrivere alla mail ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com