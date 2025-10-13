Patrioti in Comune: a Catania anche La Russa e Piantedosi

La manifestazione di FdI dal 17 al 19 ottobre

CATANIA – Torna a Catania ‘Patrioti in Comune’, la manifestazione promossa dai coordinamenti regionali e provinciale di Fratelli d’Italia, giunta alla seconda edizione che si terrà dal 17 al 19 ottobre al 4 Spa Hotel di Catania.

Tre giornate di dibattiti e approfondimenti dedicate agli amministratori locali per discutere dei temi più attuali che riguardano la gestione dei Comuni, quali la programmazione europea, le infrastrutture, la protezione civile, il Pnrr, la valorizzazione dei beni culturali e il turismo.

L’appuntamento vedrà la partecipazione tra gli altri del Presidente del Senato Ignazio La Russa, dei ministri Nello Musumeci, Adolfo Urso e Matteo Piantedosi, di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del partito, e poi Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars, gli assessori regionali Elvira Amata, Alessandro Aricò, Giusi Savarino e Francesco Scarpinato, il presidente della commissione bilancio all’Ars, Dario Daidone, Giuseppe Zitelli, componente della commissione sanità all’Ars, Salvo Pogliese e Giuseppe Ciancitto, parlamentari nazionali, Ruggero Razza, parlamentare europeo.