Pizzo per il parcheggio e botte a un cliente del supermercato, arrestato

Tenta di aggredire anche i carabinieri

CATANIA – Chiedeva i soldi ai clienti di un supermercato per posteggiare la loro auto nel parcheggio gratuito della struttura per evitare danni alla loro vettura, colpendo con un pugno al volto un uomo che si era rifiutavo di pagare e poi gli ha chiesto un ‘riscatto’ per restituirgli gli occhiali da sole che gli aveva rubato.

È l’accusa contestata dai carabinieri a un 24enne della Costa d’Avorio che è stato arrestato per estorsione, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arrestato ha reagito in maniera violenta all’arrivo dei militari dell’Arma, tentandolo di aggredirli. L’uomo è stato messo in sicurezza e arrestato. Il provvedimento è stato convalidato e nei suoi confronti è stata emessa una misura cautelare in carcere.