Picchiata dal marito finisce in ospedale con un trauma facciale

CATANIA. Un 29enne è stato arrestato dai carabinieri dopo che al culmine di una lite ha mandato la convivente in ospedale. Deve rispondere di lesioni personali agravate. La vittima è stata medicata nel Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro per un trauma cranio facciale, una ecchimosi all’occhio destro, un edema allo zigomo sinistro, traumi al ginocchio destro e al gomito sinistro e gaffi al torace ed è stata dichiarata guaribile in 30 giorni.



La donna aveva già denunciato il convivente per fatti analoghi ma stavolta non ha voluto denunciare il compagno che, in considerazione della procedibilità d’ufficio per la gravità della prognosi, è stato posto ai domiciliari, dove rimane all’esito dell’udienza di convalida.