“La pista ciclabile del lungomare è ormai un percorso di guerra”

L'intervento del consigliere del II municipio Andrea Cardello dopo le segnalazioni di alcuni cittadini.

CATANIA. “Quella del lungomare non può essere considerata una pista ciclabile. Non più ormai. Tra cordoli danneggiati e invasioni di scooter quella del viale D’Alagona e del viale Ruggero di Lauria è un percorso di guerra”. A parlare è il consigliere del II municipio Andrea Cardello dopo le segnalazioni di alcuni cittadini. “Da piazza Europa fino a piazza Mancini Battaglia parliamo di una parte di Catania dalla forte attrattiva turistica- prosegue Cardello- il problema è che manca un sistema di controlli e di lavori di manutenzione straordinaria. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e se, finora, nessuno si è fatto male è solo per pura fortuna”. In particolare è nei pressi di piazza Mancini Battaglia che la pista ciclabile necessita di una urgente opera di restyling. Anni di traffico selvaggio, le radici degli alberi e le transenne hanno portato risultati disastrosi per tutti gli amanti della bicicletta.