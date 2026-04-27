Catania, Pogliese (FdI): “Buon lavoro al consigliere Santo Russo”

Il senatore: “Amministratore leale e preparato”

CATANIA – “Il ritorno in consiglio comunale, nel gruppo di Fratelli d’Italia, di Santo Russo rappresenta una notizia estremamente positiva”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, commentando il rientro del consigliere tra i banchi del gruppo consiliare.

“Santo Russo è un uomo del territorio, un amministratore preparato, che ha dimostrato una lealtà e una coerenza politica rare – aggiunge –. Il suo sostegno non è mai mancato, sin dai giorni in cui ho avuto l’onore di guidare la città come sindaco”.

Pogliese sottolinea anche il ruolo svolto da Russo nella precedente consiliatura. “È stato il consigliere più presente e abbiamo condiviso battaglie e visioni per il futuro di Catania”. “Sono certo che sarà un valore aggiunto per il gruppo consiliare – conclude – e a lui vanno i miei auguri di buon lavoro, certo che saprà onorare al meglio questo incarico nell’interesse dei catanesi”.