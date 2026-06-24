 Catania Pride 2026, tre giorni di Village e corteo finale il 27 giugno
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Dal 24 al 26 giugno eventi alla Cgil, poi la parata in centro
Lgbtqia+
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CATANIA – Entra nel vivo il Catania Pride 2026, che dal 24 al 26 giugno proporrà il Pride Village negli spazi della Cgil di via Crociferi. In programma talk, workshop, laboratori, concerti, dj set e un market dedicato ad artiste, artisti e artigianato queer.

Pride Catania 2026

Lo slogan scelto per questa edizione è “W la RePuppica antifascista”, con un focus sui temi dell’autodeterminazione, dei diritti della comunità Lgbtqia+ e del contrasto a ogni forma di discriminazione.

La manifestazione si concluderà sabato 27 giugno con il tradizionale corteo finale. Il concentramento è previsto alle 17 in piazza Cavour. La parata percorrerà via Etnea fino a piazza Università, dove si terranno gli interventi conclusivi.

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