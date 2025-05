Catania, prima ganascia contro la sosta selvaggia: il post di Trantino

Il sindaco: "Non vogliamo punire ma dissuadere"

CATANIA – Il sindaco Enrico Trantino ha annunciato tramite un post sul suo profilo Facebook l’applicazione della prima ganascia a un veicolo in sosta. L’episodio è avvenuto in via Santa Sofia.

Il post di Trantino e la sosta a Catania

Nel suo post, il sindaco ha dichiarato: “Via Santa Sofia. Ore 9.15. Prima ganascia. Non vogliamo punire, ma dissuadere dalle soste che impediscono di camminare sui marciapiedi o di far giungere tempestivamente i mezzi di soccorso.”

Con questa azione, l’amministrazione comunale di Catania cerca di contrastare le soste indiscriminate che creano disagi alla circolazione pedonale e veicolare, e che possono ostacolare l’arrivo dei mezzi di soccorso in situazioni di emergenza.