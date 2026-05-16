E' un Business Jet Turbofan

CATANIA – Un aereo come simulatore per gli studenti dell’Istituto tecnico superiore Academy di Catania che permetterà loro di esercitarsi senza simulatori. E’ un Business Jet Turbofan lungo circa 17 metri, con un’apertura alare di 16,5 metri e un’altezza di 5,5 metri.

A Catania il primo aereo-scuola d’Italia



Il simulatore comprenderà fusoliera, cockpit, ali, impennaggi, motori, carrelli retrattili e sistemi avionici completi.

È il primo aereo-scuola in Italia interamente dedicato all’addestramento dei futuri tecnici manutentori secondo gli standard europei Easa Part-66, con la possibilità di riprodurre le principali attività normalmente svolte negli hangar aeroportuali.

“E’ un progetto lungimirante studiato nei minimi dettagli che prende finalmente forma – ha affermato la direttrice dell’Its Academy, Brigida Morsellino – parliamo del riscatto per i ragazzi siciliani e per tutti noi che crediamo in quello che stiamo facendo e che pensiamo che questo luogo possa diventare un trampolino di lancio per costruire il loro futuro”.

Il presidente dell’Academy, l’ingegnere Antonio Scamardella, ha ringraziato “tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo sogno” che culminerà con “l’inaugurazione della nuova sede del prossimo 19 giugno”.

“Sarà un laboratorio innovativo”

“Siamo riusciti a portare questo meraviglioso aereo nel centro storico di Catania – ha affermato il Rup dell’Its Academy, Giuseppe Maria Sassano – sarà un laboratorio innovativo e permetterà ai nostri ragazzi di fare formazione direttamente a bordo del veicolo. Dimostriamo che la Sicilia che vuole crescere e che vuole produrre riesce ad essere innovazione ed a portare sviluppo su tutto il territorio”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto ‘Interactive labs for the Mediterranean academy of transport and logistics’ che prevede la realizzazione di un Maintenance training simulator (Mts) basato su un reale L’aereo è stato trasferito dalla zona industriale di Catania fino alla nuova sede della Fondazione nel quartiere Antico Corso. Una volta arrivato sul posto, grazie anche all’intervento della polizia municipale di Catania, è stato sollevato da una gru e collocato nel piazzale dell’istituto.