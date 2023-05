Catania e provincia, affluenza bassa: tutti gli aggiornamenti

I numeri comune per comune sugli elettori che si sono recati alle urne

CATANIA – Elezioni amministrative in corso di svolgimento a Catania e provincia. Si voterà oggi e domani per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali in 19 comuni della provincia etnea. Coinvolti in totale 492 mila elettori.

Elezioni amministrative: aperto il voto

Tutte regolarmente aperte e operative dalle 7 di stamattina, comunica l’amministrazione comunale di Catania, le 336 sezioni elettorali del Comune di Catania, dove si vota per eleggere il sindaco e il consiglio comunale, il presidente e i consiglieri di circoscrizione. Gli aventi diritto al voto a Catania sono 260.420.

Provincia di Catania: affluenze alle 12 di domenica

Alle 12 di domenica 28 maggio, le affluenze nei comuni della provincia di Catania sono registrate come segue: Aci Sant’Antonio, su 15.429 votanti, registra 2.512 persone già andate a votare: il 16,28 del totale, in calo del5,08. Acireale, su 45.626 votanti, sono andati alle urne in 7.865, il 17,24 degli aventi diritto. Nelle elezioni precedenti alla stessa ora erano stati il 21,27, con un calo del 4,04. A Belpasso su 23.679 elettori hanno votato in 3.571, il 15,08 degli aventi diritto, in calo dell’1,43 rispetto alle precedenti elezioni. A Biancavilla, su 21.638 aventi diritto hanno votato in 2.400, l’11,09 per cento, in calo del 4,39.

Camporotondo Etneo registra, su 4.081 aventi diritto, un’affluenza di 843 persone, il 20,66 per cento, in calo del 4,29. A Castel di Iudica, su 4.260 votanti sono andati alle urne in 715, il 16,78, con un calo del 2,02 per cento rispetto al 18,81 delle precedenti elezioni. Calo anche Gravina di Catania, dove su 21.932 votanti sono andati alle urne in 3.484, il 15,89 per cento, in calo del 4,93 rispetto al 20,82 registrato nella precedente tornata elettorale. Mascalucia, dove hanno diritto al voto 26.938 persone, registra alle 12 di domenica 3.622 persone andate alle urne, il 13,45, in calo del 5,51 per cento.

A Mineo su 7.317 aventi diritto si sono recati alle urne in 637, lo 8,71, in calo del 3,34 rispetto alle precedenti votazioni. Piedimonte Etneo, dove votano in 4.752, ha registrato un’affluenza del 12,46 per cento, pari a 592 elettori, in calo del 4,94. A Riposto, su una platea di 13.975, hanno già votato in 2.174, il 15,56, in calo del 4,48.

San Cono su 3.775 aventi diritto registra un’affluenza di 415 persone, il 10,99, in calo dell’1,95l mentre a San Gregorio di Catania su 9.949 persone sono andate a votare in 1.362, il 13,69 del totale, in calo del 6,17.

Santa Venerina su 7.451 aventi diritto registra un’affluenza di 1.150 persone, il 15,43 per cento, in calo del 5,52. A Sant’Alfio su 1.635 aventi diritto al voto sono andati alle urne in 188, l’11,50 per cento, in calo del 7,55. A Valverde, dove votano in 6.701, sono andati alle urne alle 12 di domenica in 1.069, il 15,95 del totale, in calo del 5,73. Viagrande su 7.577 elettori registra un’affluenza di 959 persone, il 12,66 per cento, in calo del 6,40.