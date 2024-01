Catania, pugni, morsi e stalking alla sua ex compagna: arrestato

Lo hanno preso in flagrante

CALATABIANO (CATANIA) – Avrebbe preso a pugni e morsi la compagna di 23 anni, che a un certo punto ha deciso di lasciarlo e andare via, portandosi il figlioletto. Ma lui avrebbe continuato a cercarla e poi, quando l’ha individuata a cena a casa di amici, avrebbe tentato di portarla via, per continuare a perseguitarla anche in altri momenti. Per questo i carabinieri della stazione di Calatabiano hanno arrestato un 30enne.

Le accuse

È accusato di stalking e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dall’Arma, le violenze sarebbero cominciate a novembre. L’avrebbe morsa nelle cosce. L’avrebbe presa a pugni nelle parti intime. E il tutto per motivi assurdi, come la lite perché lei aveva pubblicato sui social alcune foto. O perché lei non gli faceva usare la carta del reddito di cittadinanza per comprare le sigarette. A quel punto, come detto, lei lo ha lasciato.

La fuga

Ha spiegato di averlo fatto per il suo bene e per quello del loro bambino. Si è rifugiata a casa della madre. Ma lui non si sarebbe rassegnato. E, come detto, si sarebbe presentato una sera facendo una scenata a casa di amici. In quel contesto, l’avrebbe allontanato il padrone di casa. Tuttavia non sarebbe finita lì. Perché lui dopo qualche giorno le avrebbe annunciato che sarebbe venuto da sua madre a prendere suo figlio. Ma sono intervenuti i carabinieri, che lo hanno rintracciato a poche centinaia di metri dall’abitazione della donna. Poi lo hanno controllato e multato poiché senza patente.

La cattura

Nonostante l’intervento dei militari, lui avrebbe continuato a mandarle messaggi. Pure mentre era fermo al controllo. A quel punto lei ha informato i carabinieri di questi ulteriori sms minatori. Così lo hanno portato in caserma, hanno estrapolato i messaggi e lo hanno arrestato. Ora è stato posto in carcere a Piazza Lanza.