Catania, nuovo punto vaccinale dal primo marzo

Il centro, pensato per i più piccoli e le persone fragili, sostituirà quello del Comune

CATANIA – In arrivo un nuovo centro vaccinale in via Pasubio 19, in alcuni locali del “quartier generale” dell’emergenza Covid. Il nuovo punto sarà operativo dall’1 marzo. La decisione rientra nell’ambito di un piano più ampio che prevede la rimodulazione dei siti vaccinali in tutta la provincia. Dotato di aree per l’accettazione, l’attesa, le anamnesi e le vaccinazioni sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.

“Avvicinare il vaccino alle persone”

“Fin dall’inizio dell’emergenza Covid – spiega il commissario emergenza Covid, Pino Liberti – la nostra priorità è stata quella di avvicinare il vaccino alle persone. Lo abbiamo fatto con gli info point, con le vaccinazioni di prossimità e con l’apertura del punto vaccinale al comune di Catania, che chiuderà il prossimo 27 febbraio. Quest’ultimo è stato molto apprezzato, poiché facilmente raggiungibile anche a piedi. Lo testimonia il numero di somministrazioni: ad oggi sono quasi 14 mila. Un risultato importante frutto della sinergia con l’amministrazione comunale catanese che ha messo a disposizione i locali dell’Ufficio relazioni con il pubblico di palazzo degli elefanti. Per continuare ad offrire lo stesso tipo di servizio abbiamo deciso di allestire un centro vaccinale in via Pasubio, anch’esso facilmente raggiungibile anche da chi non ha un proprio mezzo di trasporto”.

Prevalentemente pensato per le vaccinazioni dei più piccoli e delle persone fragili, sarà aperto a tutti. Il punto vaccinale avrà una speciale area dedicata ai bambini. E per rendere l’ambiente più accogliente, le stanze saranno colorate e ricche di personaggi a loro familiari.