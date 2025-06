Quarto municipio, il presidente Cavallaro dice addio a Forza Italia

Il commento del deputato Ars Tomarchio. Interviene Pellegrino

CATANIA – Il presidente del Quarto municipio, Rosario Cavallaro, dice addio a Forza Italia. Assieme a lui, lasciano il partito fondato da Silvio Berlusconi i consiglieri comunali di Misterbianco Rossella Nicotra e Davide Mascali e il consigliere di circoscrizione Danilo Longo.

Cavallaro va via usando toni fortemente polemici verso la ormai sua ex compagine. “Lascio un partito, così come l’ho trovato, nelle mani di una assessore comunale incapace e arrogante”, dichiara. L’accusa, a quanto pare, sarebbe all’indirizzo di Giovanni Petralia, titolare della delega alle Manutenzioni e contemporaneamente consigliere comunale. Sui social, infatti, Cavallaro fa esplicito riferimento alle non dimissioni dal senato cittadino una volta entrato in Giunta, impedendo di fatto il subentro del primo dei non eletti.

Tomarchio: “Dispiace apprendere di uscite in polemica col partito”

Interviene Salvo Tomarchio, deputato regionale azzurro. “Dispiace apprendere dell’uscita da Forza Italia da parte di rappresentanti istituzionali con importanti incarichi. Dispiace ancor di più perché questo è solo l’ultimo di una serie di abbandoni registrati negli ultimi mesi: presidenti e consiglieri di municipio, ma anche ex presidenti di municipio, consiglieri comunali sia di Catania che della provincia. E quel che colpisce – aggiunge Tomarchio – è che questi abbandoni non sono mai dovuti al venir meno di un rapporto di fiducia e identificazione con i valori e gli ideali del partito, non sono mai dovuti al venir meno della fiducia nella rassicurante leadership del segretario nazionale Tajani”.

E ancora: “Questi abbandoni sono ormai sempre in aperta e pubblica polemica contro una gestione locale, comunale e provinciale, che abbiamo già denunciato nei giorni scorsi. Ma se per chi ha già abbandonato il partito è tardi per intervenire, proveremo invece, anche se non sarà facile, a far capire a chi è tentato dal seguire questa scia di abbandoni che esiste un’alternativa da costruire insieme dentro il partito stesso, senza che sia necessaria alcuna fuoriuscita polemica per sfogare le legittime frustrazioni accumulate”.

Conclude Tomarchio: “È lecito suggerire quindi a chi prova a frenare la crescita del partito, di guardare più a cosa sta accadendo in casa propria. Noi continueremo a lavorare per aggregare e costruire, in sintonia con la linea regionale e nazionale. Forza Italia a Catania deve tornare a essere inclusiva, partecipativa e sempre più a servizio della comunità, valorizzando ogni risorsa e dando spazio alla migliore classe dirigente”.

Pellegrino: “Dobbiamo aggregare, non disaggregare”

Interviene Riccardo Pellegrino, vicepresidente del consiglio comunale di Catania ed esponente azzurro: “Spero sinceramente che i colleghi che sono usciti possano rivedere la loro posizione. Il nostro obiettivo deve essere quello di diventare il primo partito a Catania alle prossime amministrative e il primo alle Regionali. Ce lo chiede anche il nostro segretario nazionale Antonio Tajani: dobbiamo aggregare, non disgregare.”

Pellegrino lancia anche un messaggio a Marco Falcone: “Gli sarò sempre grato. Alle scorse Europee abbiamo fatto per lui una campagna elettorale intensa, ricca di emozioni, che lo ha portato a essere il più votato a Catania. È un’esperienza che non dimenticheremo e che, credo, neanche Falcone debba dimenticare. Perché alla fine, in politica, contano i risultati”

Infine, Pellegrino lancia una proposta: “Penso che occorra ricompattarsi e rappresentare con equità, intelligenza e prospettiva tutte le sensibilità. Dando spazio se serve a chi oggi è stato a guardare senza mortificare nessuno. Solo così si potrà dare piena dignità e rappresentanza al pluralismo interno al partito, rafforzando la nostra presenza e la nostra credibilità nei confronti dei cittadini.”