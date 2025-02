Quattro chili di marijuana nascosti in casa, arrestato un 60enne

La scoperta nel quartiere Picanello

CATANIA – Aveva 4 chili di marijuana nascosti in casa a Catania, nel quartiere Picanello: la polizia ha arrestato un catanese di 60 anni. Lo rende noto la Questura in una nota, in cui specifica che l’uomo è stato arrestato “ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva”.

Gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile hanno trovato in casa del 60enne una borsa in tela con all’interno quattro buste trasparenti con 4 chili di marijuana.

Spaccio di droga a Catania: la perquisizione

Una più accurata perlustrazione dei locali, si legge nella nota della Questura, ha permesso di rinvenire ulteriore marijuana per un peso complessivo di circa 120 grammi contenuta in vasetti in vetro e in altre buste in plastica.

Sempre in casa dell’uomo è stato trovato diverso materiale utilizzato, in genere, per il confezionamento della droga, come tre bilance di precisione, una macchina per sottovuoto, una termosigillatrice, una forbice e varie confezioni di buste.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato arrestato per spaccio di droga a Catania e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari in casa in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.

Di recente a Catania anche un altro caso di sequestro di marijuana da parte della Polizia.