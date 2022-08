Travolto all’alba da un’auto: muore un 70enne

La vettura (che è stata sequestrata) era guidata da un 20enne.

1' DI LETTURA

RANDAZZO. L’incidente è avvenuto alle 5.30 di questa mattina in via Bonaventura. Un 20enne alla guida di una Fiat Punto ha travolto e ucciso un settantenne che si trovava in strada. Per l’anziano non vi è stato nulla da fare: non vi è stata alcuna possibilità di salvargli la vita.

Il mezzo è stato sequestrato dai carabinieri (indagano i militari della Stazione e del Nucleo Radiomobile): l’auto è stata sequestrata.

Per il giovane, sono stati disposti gli esami tossicologici.