Catania, rapina una donna anziana: trentatreenne arrestato in flagranza

Immediato l'intervento dei "falchi"

CATANIA – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne colto nella flagranza del reato di rapina. Nei scorsi giorni, i “Falchi” sono intervenuti in via Francesco Crispi, dove era stata segnalato lo scippo a una anziana.

Giunti sul posto in pochi minuti, hanno acquisito dalla vittima le prime informazioni utili per ricostruire la dinamica della violenta rapina e per tentare di identificarne l’autore, che era stato visto scappare in direzione del centro storico con in mano la borsa della vittima.

Nel corso delle operazioni finalizzate al suo rintraccio, gli investigatori – concentrando l’azione investigativa nel quartiere San Berillo Vecchio, ove si aveva il sospetto che l’uomo avrebbe potuto trovare un nascondiglio – hanno notato alcuni effetti personali della donna abbandonati davanti la porta d’ingresso di uno stabile.

Entrati all’interno dell’immobile, gli agenti hanno individuato altri oggetti appartenenti all’anziana donna e scovato un giovane, bloccandone ogni tentativo di fuga. Il giovane, il cui comportamento già aveva destato sospetti, ad un sommario esame è apparso agli agenti corrispondente alla descrizione fisica che la vittima aveva fatto dell’autore del reato.

Proseguendo le attività, i poliziotti hanno, poi, ritrovato all’interno del medesimo appartamento indumenti uguali a quelli indossati dal responsabile della rapina, che gli investigatori avevano potuto vedere visionando le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo in cui era avvenuto il fatto.