Intanto vanno avanti le indagini della Squadra mobile

CATANIA – Rimangono stabili le condizioni della 26enne che nel pomeriggio di giovedì scorso è stata cosparsa di liquido infiammabile in via Luigi Capuana, in pieno centro a Catania, durante un “regolamento di conti” tra due ragazze minorenni per un fidanzatino.

La 26enne rimane stazionaria e ricoverata nel Reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro. Intanto vanno avanti le indagini della Squadra Mobile per chiarire la dinamica di quanto accaduto nella rissa avvenuta giovedì pomeriggio.