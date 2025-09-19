Catania, Foti: “Proporrò l’aumento delle borse di studio per i palestinesi”

Il giorno dell'insediamento del neo rettore

CATANIA – “La politica dell’Università di Catania sarà sempre quella di avere una grandissima attenzione per le soluzioni umanitarie”. Lo ha dichiarato, nel giorno del suo insediamento, il neo rettore dell’Università Enrico Foti riferendosi all’aumento delle borse di studio riservate a studenti provenienti dalla Palestina dall’ateneo etneo.

“Supporterò l’aumento delle borse di studio per gli studenti palestinesi, al primo Senato e al Consiglio di amministrazione. Le abbiamo portate da 3 a 19, dando la possibilità a tutti coloro che avevano fatto domanda di poter venire qui da noi, studiare e acquisire un titolo di dottorato di ricerca, con le spese coperte da noi” ha aggiunto.

“Questo è un ‘sacrificio economico’ che farà l’Università, ma più che un sacrificio mi piace pensarlo come un investimento, anche questo nella direzione della pace – ha sottolineato -. Metteremo in atto ogni soluzione umanitaria possibile. Io stesso, in questo momento – e già da tempo – ho un dottorando proveniente da Gaza,, chiaramente, la nostra attenzione è molto alta. Ovviamente, però, non ritengo che, in questo momento, la posizione dell’Università deve essere quella ‘pro o contro qualcuno’, ma a vantaggio di qualcuno”.