Catania, riapre alle auto il lungomare: ecco il piano della viabilità

Tutto il litorale devastato dal passaggio del ciclone

CATANIA – Riaperto al traffico veicolare, dal tardo pomeriggio di ieri 29 gennaio, anche l’ultimo tratto del Lungomare di Ognina, da piazza Franco Battiato a piazza Mancini Battaglia.

Catania, il lungomare flagellato dal ciclone

Era rimasto parzialmente chiuso per consentire il ripristino delle carreggiate dopo l’emergenza maltempo del 20 e 21 gennaio scorsi. E l’avvio del cantiere per l’esecuzione dei lavori di rigenerazione del percorso secondo criteri di sostenibilità ambientale.

“La inderogabile necessità di un restringimento di carreggiata – spiegano da palazzo degli elefanti – ha suggerito ai tecnici di consentire la viabilità in un solo senso di marcia in direzione piazza Mancini Battaglia. Mantenendo comunque una corsia per la sosta, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi di riqualificazione del Lungomare, opera finanziata con 15 milioni di euro di sostegno statale”.

Il piano viario

Per chi proviene dalla circonvallazione e deve dirigersi verso piazza Europa è possibile avvalersi di via Barraco e, dopo la rotatoria su via del Rotolo, imboccare via Alcide De Gasperi.