Catania e la richiesta al sindaco Trantino: “Pedonalizzare Corso Sicilia”

Il Comitato dei residenti fa sul serio e mette nero su bianco la petizione

CATANIA – Per i promotori della petizione si tratta di una “opportunità per la rigenerazione urbana, la valorizzazione turistica e il miglioramento della qualità della vita”. La raccolta firme è, di fatto, già scattata. I residenti che compongono il Comitato fanno sul serio e chiedono a gran voce la pedonalizzazione di Corso Sicilia.

Una richiesta messa nero su bianco e indirizzata direttamente all’amministrazione comunale attraverso una nota inviata al sindaco Enrico Trantino. “Si desidera esprimere profonda soddisfazione e apprezzamento per la recente e analoga iniziativa intrapresa da questa Amministrazione, ovvero la pedonalizzazione di Piazza Federico di Svevia. Tale intervento ha dimostrato inequivocabilmente i benefici tangibili che possono derivare da scelte urbanistiche coraggiose e lungimiranti, portando a una rivitalizzazione dell’area, un aumento della sicurezza e un miglioramento tangibile della qualità della vita per i residenti”, scrivono.

“Progressivo declino”

“Corso Sicilia, un tempo, rappresentava un simbolo indiscusso della modernità e del dinamismo economico di Catania. Negli anni ’60 e ’70, la via era il cuore pulsante della vita cittadina, un luogo di passeggio privilegiato che ospitava negozi prestigiosi e numerosi uffici professionali, riflettendo il boom economico dell’epoca. Era un’arteria vitale che incarnava l’eleganza e la prosperità della città.

Tuttavia, a partire dagli anni ’80 e ’90, la strada ha iniziato a subire un progressivo declino. La crescente congestione del traffico veicolare, unita a una cronica e irrisolta mancanza di parcheggi, ha gradualmente soffocato la sua vitalità. Questo deterioramento ha innescato una progressiva delocalizzazione delle attività commerciali e degli studi professionali, svuotando Corso Sicilia della sua funzione originaria e del suo prestigio.

Nei primi anni 2000, la situazione è ulteriormente peggiorata, raggiungendo livelli critici”.

“Vocazione turistica”

“Negli ultimi cinque anni, Corso Sicilia ha vissuto una vera e propria rinascita, assumendo una vocazione prevalentemente turistica che lo ha trasformato in un punto di riferimento strategico per i visitatori di Catania. Si è assistito a una vera e propria “esplosione” di nuove strutture ricettive, tra cui Bed & Breakfast, boutique hotel e case vacanza, che hanno generato un flusso costante e significativo di turisti. Questo cambiamento ha riacceso l’interesse economico per l’area, proiettandola verso un futuro di sviluppo nel settore dell’ospitalità.

Nonostante questa promettente rinascita turistica, Corso Sicilia si trova oggi di fronte a un paradosso critico. La strada è ancora dominata da un traffico veicolare intenso, dal rumore e dall’inquinamento, condizioni che compromettono significativamente sia l’esperienza dei turisti che la qualità della vita dei residenti. L’attuale infrastruttura, concepita per il transito veicolare, si scontra con la nuova funzione primaria dell’area, che è quella di accogliere e servire il turismo, oltre a garantire un ambiente vivibile ai suoi abitanti”.

Pedonalizzazione e riqualificazione”

“Questa contraddizione impedisce a Corso Sicilia di esprimere appieno il suo potenziale. L’area, pur essendo un hub turistico, non riesce a offrire un’esperienza all’altezza delle aspettative dei visitatori né a garantire la serenità che i residenti meritano. La pedonalizzazione, in questo contesto, non è semplicemente una soluzione al problema del traffico, ma un imperativo strategico di riqualificazione urbana.

Essa permetterebbe di risolvere il conflitto tra il passato della strada (orientato all’auto) e il suo presente/futuro (orientato al pedone e al turismo), consentendo a Corso Sicilia di capitalizzare pienamente sul boom turistico e di affermarsi come un vero “salotto urbano”.

Alla luce di quanto esposto, si richiede formalmente al Chiar.mo Signor Sindaco di voler avviare le procedure necessarie per la completa pedonalizzazione del Corso Sicilia. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di un centro urbano più vivibile, attraente e sostenibile, in linea con le moderne politiche di sviluppo urbano e le esigenze di una città a vocazione turistica”.

La petizione

“Questa petizione – conclude il Comitato dei residenti – non è solo la voce di pochi, ma riflette il desiderio diffuso di residenti, attività commerciali e visitatori di vedere un Corso Sicilia finalmente rigenerato. È un’opportunità unica per rimediare a decenni di problematiche irrisolte e per abbracciare un modello urbano moderno, sostenibile e orientato al benessere della comunità”.