Catania, riqualificazione energetica per 51 alloggi dello Iacp

La manutenzione al viale Grimaldi

CATANIA – L’Amministrazione dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Catania ha consegnato i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica di nº 51 alloggi a Catania in viale Grimaldi 10, nel quartiere Librino, grazie al finanziamento del Programma di Riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica “Sicuro, verde e sociale” a valere sul Fondo Nazionale Complementare al PNRR dell’importo di € 3.550.000,00.

I lavori ultimati con circa 18 mesi di anticipo rispetto ai termini stabiliti e collaudati hanno riguardato il risanamento strutturale, la coibentazione delle superfici opache verticali con il cappotto, la coibentazione della terrazza, la sostituzione degli infissi, l’installazione di due nuovi ascensori, la riqualificazione dell’area esterna con la realizzazione di una bambinopoli e l’installazione di un impianto fotovoltaico che consentirà a breve la costituzione di una Comunità Energetica Condominiale in autoconsumo collettivo.

Contestualmente alla riqualificazione degli immobili, è stato realizzato un intervento artistico con la collaborazione dei bambini e delle famiglie del Condominio e con la Fondazione Antonio Presti Fiumara d’Arte per promuovere un grande progetto di riqualificazione urbana su una periferia metropolitana.

Tale ultimo intervento rientra in un programma per la realizzazione di un grande Museo a cielo aperto, le cui opere sono realizzate con il concorso attivo degli abitanti di Librino, in alcuni Condomini di proprietà dello IACP di Catania, come quello di viale Bummacaro 9, con l’opera di Fabrizio Corneli, già realizzata, nella consapevolezza che la realizzazione di tali interventi artistici genereranno un nuovo rapporto sociale tra centro e periferia, sostituendo l’immagine negativa di periferia a rischio, con quella di centro vitale di produzione artistica e culturale.