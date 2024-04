Catania, ritorna “Vulcanica, i dialoghi per la politica”

Il 4 e il 5 maggio eventi gratuiti a Palazzo Scammacca

CATANIA – Torna dal 4 al 5 maggio “Vulcanica, dialoghi per la politica”, la due giorni di eventi gratuiti che si terranno al Palazzo Scammacca Murgo, promossa dall’associazione “Cambia” di Simone Dei Pieri, che promuove attività e progetti di cittadinanza attiva “per chi cambia la Sicilia”.

“In questa seconda edizione di Vulcanica abbiamo concentrato il focus sulla politica nel senso più ampio del termine e cioè conoscenza delle dinamiche che muovono i fili del nostro presente, sia guardando al nostro Paese che alla Sicilia, e alla geopolitica internazionale- spiega Dei Pieri -.

Anche quest’anno parliamo di letture ma in collegamento a orizzonti più ampi, come i diritti civili, di cittadinanza e il diritto a disegnare il miglior futuro possibile.

Con l’associazione “Cambia” crediamo davvero che il confronto pubblico sia la chiave per partecipare in maniera consapevole a qualunque scelta saremo chiamati a fare, indipendentemente dalle singole scelte d’appartenenza”.

“Anteprima”, il 3 maggio

A precedere la due giorni di lavori, venerdì 3 maggio, alle ore 15.30, è previsto un appuntamento nell’Aula Magna di Palazzo delle Scienze (Corso Italia 55) per l’evento promosso dall’Università di Catania ma che vede “Vulcanica” come partner.

Il titolo è: “Mediterranean, a sea between Arabs and Western society. The strategic role of Sicily”, con il professor Alì Khashan, constitutional lawyer (formerly Al-Quds University) e con il professor Maurizio Caserta, (Political economics, University of Catania).

Il programma

I dialoghi a cura di “Vulcanica” iniziano invece sabato 4 maggio, alle ore 17, a Palazzo Scammacca con l’appuntamento “Una regolamentazione tra politica, attivismo e social media”, con Riccardo Pirrone, presidente di ANSMM (Associazione nazionale Social Media Manager) noto soprattutto per essere il social media manager del brand Taffo, e Simone Dei Pieri, dell’ osservatorio Opinio.

Alle 18.15 l’ appuntamento è con “Astensionismo: teorie e prospettive“; interviene Rossana Sampugnaro, docente di Sociologia dei fenomeni politici all’Università di Catania, e Venera Tomaselli, docente di Statistica sociale all’Università di Catania.

Alle 19.30 sarà la volta di “Persone, dati e tecnologie del XXI secolo“, con Davide Bennato,docente di Sociologia dei media digitali dell’Università di Catania, e con Maurizio Caserta, docente di Economia politica dell’Università di Catania.