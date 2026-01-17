La chiusura è stata disposta per 7 giorni

CATANIA – La polizia ha sospeso l’attività di un bar con punto di raccolta di scommesse sportive in via Plebiscito. Dai controlli sul rispetto delle norme di pubblica sicurezza, è emerso che sarebbe diventato un ritrovo abituale di pregiudicati.

A notificare il provvedimento temporaneo al gestore sono stati i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Centrale”. Durerà 7 giorni. Gli agenti hanno apposto i sigilli dopo aver effettuato più accertamenti in un ampio arco temporale. Al gestore è stato notificato il provvedimento emesso dal Questore di Catania.

I pregiudicati all’interno del locale

Infatti, negli ultimi mesi, i poliziotti del Commissariato hanno riscontrato la costante presenza nel locale di diversi soggetti. Sarebbero stati noti alle forze di Polizia per diversi gravi precedenti, per reati di particolare allarme sociale. E, in particolare, per furto, truffa, ricettazione ed estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, favoreggiamento, porto abusivo di armi.

La presenza di questi clienti non è risultata sporadica, ma è stata riscontrata in molteplici verifiche al punto da rappresentare un rischio concreto per la sicurezza. Pertanto, sulla base di quanto rilevato dai poliziotti, ultimata l’attività istruttoria da parte della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, è stata disposta la chiusura del bar per 7 giorni.

La ‘ratio’ della norma

La disposizione normativa costituisce una garanzia per tutte quelle attività economiche che rispettano le regole ed esercita anche una funzione con effetti dissuasivi nei confronti di quei soggetti ritenuti pericolosi che, privati di un luogo di aggregazione abituale, vengono avvertiti che la loro presenza in questi luoghi è oggetto di attenzione da parte delle autorità.