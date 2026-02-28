L'arrivo sul posto degli agenti di polizia

CATANIA – Una rivolta è esplosa all’interno del carcere di piazza Lanza a Catania. Alcuni detenuti sarebbero usciti fuori dalle loro celle e poi si sarebbero inerpicati sul tetto. Diversi danni sarebbero stati registrati all’interno della struttura.

La protesta sarebbe poi rientrata a tarda serata. Sul posto, si sono portati gli agenti della Questura etnea.

“Distrutto un reparto”

“Una serata di altissima tensione ha scosso la casa circondariale di piazza Lanza a Catania dove una violenta rivolta scoppiata nel reparto isolamento ha messo a dura prova la tenuta della struttura. Tre detenuti sono riusciti a prendere il controllo dell’area, scatenando una furia distruttiva che ha reso necessario l’arretramento tattico degli agenti presenti per evitare il peggio. L’intervento e il ripristino dell’ordine La situazione è attualmente tornata sotto controllo”.

Lo rende noto il Consipe sottolineando che il ripristino della calma è stato possibile grazie al tempestivo intervento del comandante di reparto e del direttore dell’istituto che si sono recati immediatamente sul posto per coordinare le delicate operazioni di contenimento.