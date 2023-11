Da Catania a Roma, All Stars Sicilia in campo per una missione: la solidarietà

Tra le fila dei siciliani, il testimonial Simone Susinna

CATANIA – Uno scambio di esperienze maturate sul campo ma, soprattutto, sul fronte del sostegno alle iniziative verso chi ha più bisogno. Un incontro che è andato bel oltre il significato del campo e di un pallone che rotola sull’erba. È stata una bella giornata di sport quella che ha visto le All Stars Sicilia del patron Luca Napoli incontrare nella Capitale, la Nazionale degli attori. Tutto (anche) in nome della lotta alla violenza contro le donne. Un re-incontro che ha rafforzato l’intesa tra le due squadre in vista di altri progetti legati alla solidarietà.



Momenti che danno respiro alla voglia di dare il proprio contributo, non voltandosi dall’altra parte: una intima connessione che compone l’epicentro di iniziative capaci di toccare il cuore e la necessità di agire e di non restare soltanto a guardare.

Simone Susinna testimonial

Da Catania a Roma, con un testimonial d’eccezione: Simone Susinna. L’attore della serie Netflix “Altri 365 giorni” che sta sbancando dappertutto grazie anche alla sua interpretazione. L’attore ha impreziosito “l’avventura” delle All Stars Sicilia (formazione composta da artisti, ex calciatori, modelli, deejay, giornalisti e da donne e uomini che ogni giorno si mettono in discussione nel proprio campo professionale) indossando una maglia che, come detto, va ben oltre il giocare a calcio. Semmai è il calcio che diventa mezzo e strumento per poter far qualcosa verso il prossimo.

Luca Napoli: “Una bella emozione”

“Una bella emozione questa trasferta romana – racconta il fondatore delle All Stars Sicilia, Luca Napoli -. Ringrazio tutti i miei ragazzi che non si sono risparmiati e che mi ripagano dei tanti sacrifici sostenuti e che rifarei milioni di volte perché il risultato delle tante iniziative portate avanti producono risultati che tante volte non pubblicizziamo per un pudore tutto mio. Ma, vi garantisco, che vedere la felicità di un bimbo o alleviare le sofferenze di qualche famiglia grazie alla nostra goccia nel mare, non può essere paragonato a nulla. È anche con questo spirito che Simone Susinna si è legato a noi, così come tanti altri, e lo ringrazio molto. Noi, proseguiamo per la nostra strada con la volontà di fare ancora meglio”.

Il risultato non conta

Per la cronaca, con la formazione capitanata da Ruggero Sardo, l’incontro si è concluso 1-1. Ma poteva finire in qualunque modo: come sempre, il risultato in questo calcio è l’ultima cosa. Quello che conta è mettere le ali a quei sogni che le All Stars Sicilia hanno deciso provare a realizzare: senza scorciatoie e provando a regalare attimi di magia.