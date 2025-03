Catania, ruba 150 kg di rame dove lavora e lo rivende: 2 arresti

Dovranno rispondere del reato di ricettazione

CATANIA – La polizia ha arrestato la notte scorsa a Catania un 36enne che avrebbe sottratto 150 chili di matasse di rame alla ditta di Belpasso presso la quale lavorava ed un 26enne che scontava gli arresti domiciliari al quale aveva venduto tutto il materiale.

Entrambi devono rispondere del presunto reato di ricettazione in concorso. Il 26enne anche di evasione. I due sono stati visti armeggiando all’interno di un’auto in sosta in via Cristoforo Colombo. Alla vista degli agenti i due hanno tentato la fuga.

Il 36enne è stato bloccato nella vicina piazza Borsellino, mentre l’altro è riuscito ad introdursi all’interno di un condominio di via Mulino Santa Lucia, nel quale è stato bloccato. I poliziotti hanno trovato matasse di rame nell’auto, nel condominio e nell’abitazione del 26enne.

Il 36enne fermato in Piazza Borsellino ha subito ammesso di aver sottratto il rame alla ditta di Belpasso per rivenderlo al 26enne.

Secondo quanto ricostruito, i due sarebbero entrati in contatto telefonico nel corso di quella notte proprio al fine di concludere la vendita di quanto rubato a Belpasso dal 36enne, dandosi appuntamento per effettuare lo scambio.

Tutto il rame rinvenuto, per un peso lordo di circa 150 kg, e gli attrezzi utilizzati per tagliarlo sono stati sottoposti a sequestro.

Contattati dai poliziotti, i proprietari della ditta presso cui lavorava il 36enne hanno subito presentato denuncia per i furti Il 26enne è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari, mentre il 36enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima, all’esito del quale il giudice, dopo aver convalidato il duplice arresto, ha applicato nei confronti di entrambe la misura cautelare dell’obbligo di dimora.