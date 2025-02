Trecastagni: ruba in un ristorante, arrestato 34enne

Denunciato il fratello 30enne

ACIREALE (CATANIA) – Avrebbe rubato in un ristorante. Per questo motivo i carabinieri di Acireale hanno arrestato un pregiudicato di 34anni per furto aggravato in concorso. Denunciato, per lo stesso motivo, il fratello 30enne.

Tutto sarebbe accaduto nella notte, intorno all’1.30, quando l’antifurto dell’attività commerciale ha trasmesso il segnale d’allarme antintrusione alla Centrale Operativa dei carabinieri, che ha inviato immediatamente sul posto una gazzella.

L’equipaggio intervenuto ha accertato che i malviventi erano riusciti ad accedere al locale dopo aver forzato una finestra ma, una volta all’interno, erano stati “disturbati” dall’impianto fumogeno installato dal titolare, e così erano riusciti a rubare soltanto la somma di una trentina di euro dal registratore di cassa.

I carabinieri hanno dunque acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza del ristorante al fine di individuare l’esatta dinamica dei fatti e, in quel frangente, esaminando le caratteristiche fisiche dei ladri e il loro abbigliamento, si sono resi conto che corrispondevano a quelli di due giovani che, poco prima, avevano incrociato lungo la strada mentre si precipitavano presso il corso del paese.

Immediatamente, perciò, la pattuglia della Radiomobile ha percorso a ritroso la via, alla ricerca dei due complici, beccandoli quando avevano raggiunto la località di Viagrande e scoprendo che erano parenti.

Perquisiti, i due uomini, avevano in tasca i 30 euro che avrebbero rubato poco prima. Il 34enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il fratello è stato denunciato a piede libero.