Catania, rubano una moto in centro: incastrati dal Gps

I ragazzi hanno anche aggredito gli agenti

CATANIA – La polizia di Stato ha arrestato un 18enne e denunciato un 15enne per furto aggravato di una moto di grossa cilindrata e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo la denuncia da parte del proprietario, gli agenti si sono messi sulle tracce di una moto grazie al dispositivo gps installato sul veicolo. In pochi minuti sono riusciti a individuare i due giovani, nascosti tra le auto in sosta, in piazza Machiavelli.

Catania, rubano una moto in centro

Non appena scoperti, i due ragazzi hanno aggredito gli agenti, sferrando un pugno in faccia a uno dei poliziotti e un calcio sul ginocchio all’altro.

Gli agenti li hanno bloccati e i due giovani sono stati trovati in possesso di alcuni grimaldelli, sequestrati poiché utilizzati proprio per commettere il furto.

Dopo aver acquisito la querela di furto da parte della vittima, il neo maggiorenne, con precedenti in materia di reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il complice, 15enne, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per i medesimi reati.

Informato il Pubblico Ministero di turno, il 18enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida dinanzi al giudice.