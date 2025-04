Catania, rubate le ringhiere in ferro al cantiere di via Toledo

La denuncia di Buglio, consigliere del Primo municipio

CATANIA – A pochi giorni dall’inizio dei lavori di riqualificazione in via Toledo, uno degli interventi per il miglioramento del decoro urbano nel cuore della città, si è registrato un episodio increscioso: il furto di alcune ringhiere in ferro che delimitavano l’area del cantiere. Le strutture, installate per garantire la sicurezza dei pedoni e la protezione del sito dei lavori, sono sparite nel nulla, presumibilmente sottratte durante la notte.

L’episodio ha destato sconcerto e indignazione tra i residenti e gli operatori della zona, ma soprattutto ha colpito profondamente il consigliere del I Municipio Giuseppe Buglio, che si è detto “davvero amareggiato” per l’accaduto.

“Questo gesto – ha dichiarato Buglio – non è solo un danno materiale, ma un colpo alla speranza di una città che vuole cambiare. Iniziare un progetto importante come quello di via Toledo e dover già fare i conti con atti di inciviltà è scoraggiante. Ma non ci fermeremo”.