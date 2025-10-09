San Cristoforo, ok al progetto esecutivo per la riqualificazione di via Plaia

La gara d’appalto sarà pubblicata nel mese di novembre

La Giunta comunale di Catania, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione di via Plaia. Un intervento cardine del Piano straordinario di rigenerazione urbana del quartiere San Cristoforo. Finanziato dal Governo nazionale nell’ambito del cosiddetto Decreto Caivano.

San Cristoforo, il finanziamento

L’opera, per un importo complessivo di due milioni di euro, è parte integrante del più ampio piano di riqualificazione sociale e infrastrutturale. Destinato alle aree urbane ad alta vulnerabilità. Volto a restituire dignità, sicurezza e qualità urbana a uno dei quartieri più popolari e identitari della città.

Progetto, elaborato dalla Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio. Sotto la guida dell’ingegnere Biagio Bisignani e del gruppo di lavoro composto dagli architetti Riccardo Lo Giudice e Santa Privitera. E dagli ingegneri Andrea Romanello e Serena Anna Agata Petralia. Prevede la completa rigenerazione dell’asse viario che collega via Plebiscito al mare lungo via Plaia, cuore dell’antico quartiere dei Santi Angeli Custodi.

L’intervento di riqualificazione

L’intervento interesserà l’intero tratto compreso tra via Plebiscito e Piazza Caduti del Mare. Con il rifacimento integrale del marciapiede lato Est,. L’ampliamento degli spazi pedonali. La realizzazione di piazzole di sosta attrezzate e ombreggiate e la sistemazione di nuovi arredi urbani, verde e impianti di illuminazione. Lungo il percorso saranno inserite sedute e alberature autoctone, oltre 200. Con oltre un chilometro di sistema d’irrigazione, secondo una concezione di spazio pubblico accessibile e inclusivo.

La riqualificazione di via Plaia non avrà solo una valenza estetica o funzionale, ma anche sociale. Il nuovo percorso pedonale attrezzato collegherà il centro storico al litorale della Plaia. Favorendo la “mobilità dolce e la fruizione turistica e culturale dell’area”. Oggi penalizzata da criticità strutturali e degrado diffuso. L’intervento prevede anche la sistemazione di Piazza Caduti del Mare, che diventerà un’area di sosta e aggregazione. E la realizzazione di uno skate park nello spazio antistante l’ex Conceria. Destinato a divenire in futuro un centro scolastico e un parco pubblico.

La gara d’appalto

La gara d’appalto sarà pubblicata nel mese di novembre. Secondo il cronoprogramma approvato, i lavori potranno prendere avvio già a gennaio 2026. Consentendo di rispettare le scadenze fissate dal decreto ministeriale e dalla programmazione triennale degli interventi.

Il progetto di via Plaia si inserisce nel più ampio Piano San Cristoforo. Un articolato programma di interventi infrastrutturali e sociali del valore complessivo di oltre venti milioni di euro. Finanziato attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027. E gestito in sinergia tra il Comune di Catania e la struttura commissariale nazionale per le aree ad alta vulnerabilità.

Le opere in programma

Tra le opere previste figurano la nuova sede dell’Istituto comprensivo “Dusmet Doria” (9,5 milioni). La palestra annessa all’Istituto “Madonna della Provvidenza” (2 milioni). Il nuovo Centro Comunale di Raccolta differenziata (700 mila euro). La manutenzione straordinaria del plesso “Rita Atria” (600 mila euro). La riqualificazione dell’ex mercato coperto di via Belfiore, Zuccarelli e Juvara (1 milione). La realizzazione di un Centro urbano per il Servizio sociale territoriale (2,3 milioni). E la rigenerazione di Largo Don Pino Puglisi. E delle piazze di via De La Salette e via De Lorenzo.

Per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro.

Accanto alle opere materiali, il Piano prevede una serie di interventi sociali volti a rafforzare la coesione comunitaria. Sostenere la scuola e le famiglie. Promuovere l’educazione alla legalità e valorizzare il tessuto economico e culturale del quartiere.

Trantino: “Percorso di rigenerazione”

“Con l’approvazione del progetto esecutivo di via Plaia – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino – diamo attuazione concreta a un percorso di rigenerazione che unisce infrastrutture, spazi pubblici e politiche sociali. Nel segno della bellezza e della dignità urbana. È il frutto di un lavoro tenace che, insieme al professor Paolo La Greca e al commissario straordinario del Governo, Fabio Ciciliano, abbiamo condotto in questi mesi.

Per superare ostacoli burocratici e tecnici e arrivare a una progettazione di alto livello. San Cristoforo merita attenzione, cura e investimenti che restituiscano ai cittadini il senso di appartenenza e di speranza. Questo intervento è un altro tassello – ha concluso il sindaco- di una Catania che dimostra di voler coniugare la tutela del paesaggio urbano con la rigenerazione sociale. Mettendo al centro la persona e la qualità della vita”.

Il progetto di via Plaia, per la sua impostazione integrata tra infrastruttura, paesaggio e funzione sociale, rappresenta un tassello fondamentale anche della strategia di Catania 2028. Città candidata a Capitale Italiana della Cultura. E conferma la volontà dell’Amministrazione di investire nei quartieri popolari come motore di sviluppo urbano e inclusione. Segno tangibile di una città che cresce partendo dal recupero dei suoi luoghi più autentici.