Scatto in avanti dei “progressisti”: arrivano i tavoli tematici

La nota di Movimento 5 stelle, Partito Democratico, Sinistra Italiana ed Europa verde: "Primo passo per costruire un percorso unitario"

1' DI LETTURA

CATANIA – A seguito di un incontro tra le forze progressiste della città di Catania (Movimento 5 stelle, Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa verde) con numerose realtà della società civile, sono stati programmati tavoli tematici sulle questioni principali che affliggono la città, e dei quali nei prossimi giorni sarà comunicato il calendario.

È un primo, importante, passo per costruire un percorso unitario di chiara discontinuità con il passato amministrativo della nostra città per disegnare un progetto unitario, aperto alla più ampia partecipazione, nella prospettiva di un’alleanza politico-programmatica in vista delle prossime elezioni amministrative